La Promessa Anticipazioni 20 aprile 2025: Don Romulo inquieta Manuel... sa tutto di lui!

Scopriamo insieme le anticipazioni de La Promessa in onda il 20 aprile 2025 su Rete4. Nella puntata della Soap vedremo Don Romulo mettere in guardia Manuel. Il maggiordomo non vorrà che il marchesino si metta nei guai.

Manuel e Jana prenderanno delle decisioni riguardo alla povera Pia e passeranno sempre più tempo insieme. Questo però comincerà a diventare un grande problema. Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 20 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, ci rivelano che Pia sarà trasferita nella vecchia capanna di Ramona mentre Don Romulo metterà in guardia il marchese dicendogli di aver scoperto la sua relazione con la cameriera e di dover informare, al più presto, Don Alonso. Spaventato, Manuel pregherà il maggiordomo di tenere per sé questo segreto e di dargli il tempo di parlarne lui a suo padre. intanto Catalina e Pelayo cercheranno di recuperare il loro amore ma nuove difficoltà si presenteranno, molto presto, all’orizzonte.

La Promessa Anticipazioni: Pia è in salvo!

Manuel e Jana sono corsi a salvare Pia. I due ragazzi hanno trovato la donna in gravissime condizioni e hanno deciso di portarla via dalla grotta e di trovarle un altro posto sicuro e più sano dove potersi nascondere. La cameriera ha pensato che la cosa migliore fosse quella di trasferirla nella vecchia capanna di Ramona. Ora che il marchesino è al corrente di tutto quello che stanno facendo sia lei che Don Romulo per l'ex governante, è certa che la casa dell’amica di sua madre possa essere il luogo giusto. I ragazzi passeranno sempre più tempo insieme e la cosa salterà agli occhi del maggiordomo che, preoccupato di come si stanno mettendo le cose ma soprattutto spaventato che qualcuno metta nei guai i giovani, deciderà di affrontare Manuel faccia a faccia.

La Promessa Anticipazioni 20 aprile 2025: Don Romulo mette in guardia Manuel

Don Romulo ha notato che Manuel e Jana passano sempre più tempo insieme e la cosa ha cominciato a preoccuparlo. Il maggiordomo ha paura che la cameriera finisca nei guai così come il marchesino, che sicuramente dovrà dare delle spiegazioni alla famiglia e incontrerà il suo sfavore. Romulo metterà in guardia il figlio di Cruz dicendogli di averlo visto insieme alla domestica e di aver capito cosa sta succedendo tra di loro. Non potendo mentire a Don Alonso, sarà costretto a informare il marchese di quello che sta accadendo, ma Manuel lo pregherà di fermarsi e di lasciare che sia lui ad affrontare questa situazione con il suo papà.

Catalina e Pelayo finalmente felici? Ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa.

Catalina ha faticato a convincere Pelayo a dare una seconda opportunità al loro rapporto. Il conte inizialmente le ha chiuso la porta in faccia ma alla fine la determinazione della ragazza ha avuto la meglio e i due giovani, che si amano ancora, hanno deciso di riprendere la loro relazione e di farla funzionare almeno stavolta. Riusciranno a essere finalmente felici come desiderano oppure nuove nubi turberanno i due? Vi anticipiamo che non sarà tutto rose e fiori anche perché Catalina tra non molto scoprirà una grande novità che cambierà completamente la sua vita… per sempre!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.