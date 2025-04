Tradimento Anticipazioni 20 aprile 2025: Tarik scopre che Oylum non è sua figlia!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 20 aprile 2025 su Canale 5: Tarik viene a sapere che Oylum non può essere sua figlia... e perde le staffe!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 aprile 2025, alle 14:25, dopo l'incidente di Oylum e la sparatoria ai danni di Behram, Mualla convoca i dipendenti dell'hotel per comunicare loro che fino a quando il figlio non si sarà risvegliato, ad occuparsi dagli affari di famiglia sarà Kahraman, suo nipote. Intanto, la mora ha bisogno di una trasfusione, così Tarik fa delle analisi grazie alle quali si viene a sapere che lui non è il padre biologico. Furioso, Tarik accusa Guzide e Sezai, e durante la colluttazione Umit sbatte la testa e sviene. Per finire, quando Oylum si risveglia e non trova più il figlioletto, Can; Kahraman cerca di calmarla, così come Tolga, che, con gli altri, promette che farà il possibile per ritrovare il bambino. Poi, Umit si scaglia contro Mualla, accusandola di essere la responsabile di questo rapimento...

Tradimento: Oylum e Behram in pericolo di vita...

Sia Oylum che Behram sono ricoverati in ospedale. Lei è rimasta vittima di un incidente stradale, ed è stata ricoverata d'urgenza, dove le sue condizioni e quelle del bebè che porta in grembo sono apparse sin da subito molto gravi, tanto che i medici hanno puntualizzato che potrebbero aver dovuto scegliere se salvare la vita ad una o all'altro. Il moro, invece, si trovava fuori dalla struttura quando è stato raggiunto da un proiettile esploso da un misterioso sicario. Mualla, che ha assisto alla scena, ha giurato vendetta. Ora, quest'ultima sta parlando con i dipendenti di Behram per comunicare loro che, fintanto che il figlio non si sarà risvegliato dal coma, sarà suo nipote Kahraman, da poco giunto ad Istanbul, a gestire gli affari di famiglia...

Tarik scopre che Oylum non è sua figlia... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Le condizioni di Oylum continuano a preoccupare tutti i suoi famigliari. Adesso, la giovane ha persino bisogno di una trasfusione, tanto che Tarik fa delle analisi per poi donarle il suo sangue. A questo punto, però, accade qualcosa d'inaspettato: si scopre che l'uomo non è il padre biologico di Oylum. Tarik è fuori di sé dalla rabbia, tanto che, senza pensarci due volte, si scaglia contro Guzide e Sezai, convinto che la moglie lo abbia tradito con l'amico, concependo con lui la figlia. Durante la colluttazione, Umit, intervenuto per sedare gli animi, sbatte la testa e sviene...

Can è stato rapito, nelle Anticipazioni della puntata del 20 aprile 2025 di Tradimento

Finalmente, Oylum sta riaprendo gli occhi. Peccato che questo bel momento si stia per trasformare in un vero e proprio incubo. La ragazza, ancora debole e stordita, si rende conto che il figlioletto, il piccolo Can, sembra come essere svanito nel nulla. Oylum è in preda al panico, e Kahraman si affretta a cercare di rassicurarla. Lo stesso provano a fare i suoi cari ed addirittura Tolga, che le giura che farà tutto ciò che è in suo potere per riportarle il bambino. Umit, invece, è convinto di sapere chi ci sia dietro questo rapimento, e, senza perdere altro tempo e senza troppi giri di parole, punta il dito contro Mualla. La donna sgrana gli occhi e respinge le accuse, dichiarando a gran voce di essere innocente!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 20 al 26 aprile 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.35 e la domenica pomeriggio alle ore 14.20 sempre su Canale 5.