Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 aprile 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 19 aprile 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Vediamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 19 aprile 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.50, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: ecco la trama delle puntate di sabato 19 aprile 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 19 aprile 2025 - il confronto tra Brooke, Ridge, Deacon e Sheila si concluderà con un nulla di fatto per la madre di Hope, che dovrà abbandonare l’appartamento dello Sharpe sempre più spaventata di quello che l’uomo ha in mente. Intanto alla Forrester si consumeranno due eventi destinati a complicare ulteriormente la situazione. Da una parte Hope si lascerà andare tra le braccia di Thomas, in un turbinio di passione da cui la ragazza non riesce a uscire, dall’altra Luna – rimasta sola con li – affronterà di petto e con coraggio la zia e le chiarirà che stavolta lei non l’avrà vinta e non la convincerà a lasciare per sempre Los Angeles. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 aprile 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 19 aprile 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 19 aprile 2025 - Oylum, incinta di sette mesi, resta vittima di un incidente stradale: la colpa è tutta di Behram, che aveva escogitato un diabolico piano per impedire alla moglie di arrivare per tempo al test di ammissione all'Università. In ospedale, il moro viene informato dai medici del fatto che potrebbero non riuscire a salvare sia Oylum che il bebè che porta in grembo, visto che le loro condizioni sono critiche. In un secondo momento, Behram viene raggiunto da un proiettile proprio fuori dalla struttura. Mualla, che ha visto tutto, giura vendetta. Il giovane è tra la vita e la morte. Per finire, grazie ad un flashback scopriamo che Oylum potrebbe essere all'ottavo mese, quindi il figlio sarebbe in verità di Tolga e non di Behram... Qui la trama completa di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 13 al 19 aprile 2025.

La Promessa, Anticipazioni puntata di oggi 19 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 aprile 2025 - Jana e Manuel saranno molto preoccupati per le condizioni di salute dell’ex governante. I due ragazzi penseranno che sia arrivato il momento di portarla via dalla grotta e di trovarle un altro posto sicuro. Curro proporrà a Martina di fare una passeggiata in giardino per riprendersi dal terribile periodo che ha vissuto mentre Cruz sorprenderà, con orrore, Don Lorenzo ed Don Alonso durante la loro furiosa lite e sarà costretta a calmarli. Maria e Salvador continueranno i preparativi per le nozze ma i due giovani innamorati finiranno per punzecchiarsi a vicenda e per accusarsi di non aver consultato il prete per il loro matrimonio. Sarà ormai chiaro che tra i due qualcosa è cambiato. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 aprile 2025