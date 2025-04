La Promessa Anticipazioni 19 aprile 2025: Manuel e Jana al salvataggio di Pia!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 19 aprile 2025 su Rete4 vedremo Manuel e Jana cercare un luogo sicuro per Pia. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Pia deve essere portata in salvo. Nella puntata de La Promessa in onda il 19 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Jana e Manuel saranno molto preoccupati per le condizioni di salute dell’ex governante. I due ragazzi penseranno che sia arrivato il momento di portarla via dalla grotta e di trovarle un altro posto sicuro. Curro proporrà a Martina di fare una passeggiata in giardino per riprendersi dal terribile periodo che ha vissuto mentre Cruz sorprenderà, con orrore, Don Lorenzo ed Don Alonso durante la loro furiosa lite e sarà costretta a calmarli. Maria e Salvador continueranno i preparativi per le nozze ma i due giovani innamorati finiranno per punzecchiarsi a vicenda e per accusarsi di non aver consultato il prete per il loro matrimonio. Sarà ormai chiaro che tra i due qualcosa è cambiato.

La Promessa Anticipazioni 19 aprile 2025: Manuel e Jana in soccorso di Pia

Jana ha rivelato a Manuel che Pia è viva e il marchese ha voluto che la ragazza lo accompagnasse alla grotta per assicurarsi lui stesso che l’ex governante sia davvero in salvo. Purtroppo i due ragazzi troveranno la donna in gravissime condizioni. La cameriera confermerà al suo innamorato di aver dovuto agire nell’ombra e di non aver trovato altra soluzione che quella di nascondere la sua amica nelle fredde e buie caverne intorno alla tenuta, ma sarà chiaro che Pia non possa continuare a rimanervi all’interno. Manuel si ingegnerà per trovare un altro posto sicuro e che lui stesso possa controllare, per trasferirvi la domestica e per tenerla lontana da ogni pericolo.

Cruz sconvolta da Don Lorenzo e Don Alonso. Ecco cosa succederà nella Puntata de La Promessa.

Maria Antonia ha deciso di partire e di lasciare la tenuta. Questa decisione non è piaciuta né ad Alonso né a Don Lorenzo. I due hanno finito per litigare, infastiditi da una situazione che entrambi hanno alimentato. La discussione tra i due uomini diventerà talmente tanto accesa da attirare l’attenzione di Cruz. La marchesa li sorprenderà nel vivo della loro lite e sarà costretta a calmarli. In lei inizierà a farsi strada l’idea che le parole di Don Lorenzo anzi gli avvertimenti del Capitano siano più che fondati e vorrà, con ancora più determinazione, che Maria Antonia se ne vada da casa sua. Curro proporrà a Martina di fare una passeggiata in giardino per ritrovare un po' della serenità perduta durante il terribile periodo appena passato.

La Promessa Anticipazioni: Scoppia il caos tra Maria e Salvador

Tra Maria e Salvador c'è tensione. I due stanno organizzando il loro matrimonio, ma il tutto si sta trasformando in liti continue e in punzecchiamenti fastidiosi. I due finiranno per accusarsi a vicenda di non aver consultato il prete per fissare la data delle loro nozze e sarà chiaro che tra di loro ormai qualcosa è cambiato. Ma che cosa sarà scattato nella mente dei due innamorati? Perché un momento così lieto si sta trasformando in un terribile caos? Scopriremo molto presto che Salvador è tormentato dal pensiero di non poter garantire alla sua amata un futuro roseo e questo tormento lo porterà a fare molto presto una scelta che cambierà per sempre la vita di entrambi.

