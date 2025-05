Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 18 maggio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 18 maggio 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.00 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.30, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco le Anticipazioni della puntata del 18 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 maggio 2025 - Thomas discuterà sia con Brooke che con Taylor, contrarie al fatto che i loro figli si stiano frequentando. Il giovane cercherà di calmare le due donne e di assicurare loro che nessuno si farà male. Nonostante tutto questo alla Forrester Creations continuerà a esserci un gran vociare sull’ambigua situazione nata tra i due ragazzi. Tutti saranno però d’accordo su un argomento: l’amore criminale tra Sheila e Deacon, che devono essere tenuti a distanza. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful del 18 al 24 maggio 2025.

Tradimento, le Anticipazioni delle puntate di oggi 18 maggio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 18 maggio - Guzide sta andando in centrale per portare via Ozan. Poi, con un ricatto, riesce a convincere il caporedattore a ritirare la denuncia che ha sporto contro il giovane. A questo punto, Ozan rivela alla giudice che ha scoperto che è Azra l'autrice dell'articolo che l'ha infangata. Convinta che ci sia lo zampino di Tarik, Guzide lo raggiunge in fretta e furia per minacciarlo. In seguito, si allea con Yesim, aiutandola a stipulare un accordo prematrimoniale vantaggioso per lei. Inoltre, quando l'avvocato e Yesim si uniscono in matrimonio, la donna fa da testimone alla sposa. Intanto, Ozan incontra Tolga, il quale gli confida che continua ad essere innamorato di Oylum. Gli uomini di Diyarbakir, invece, arrivano ad Istanbul per vendicare Behram: vogliono rapire Ilknur per attirare nella loro "rete" Zelis. Tuttavia, Mualla interviene per fermarli... Qui la trama completa di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 18 al 24 maggio 2025.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 18 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 maggio 2025 - Jana sarà molto preoccupata per il comportamento di Manuel. Il marchese si preparerà a un secondo incontro con Don Gregorio ma prima di raggiungere Lujàn prenderà una pistola. La cameriera se ne accorgerà e gli chiederà spiegazioni. Il giovane non le dirà nulla e le intimerà di non seguirlo. Una volta faccia a faccia con il maggiordomo, Manuel gli proporrà un accordo. Lui non lo denuncerà di omicidio se lascerà per sempre il paese. Intanto Catalina arriverà nelle cucine e informerà Simona, Lope e Candela di aver ripreso in mano la gestione del business delle marmellate. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 18 maggio 2025