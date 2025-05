Tradimento Anticipazioni 18 maggio 2025: Guzide e Yesim alleate contro Tarik!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 18 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide, furiosa con Tarik, si allea con Yesim pur di fargliela pagare!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono emozionanti. Nell'episodio in onda il18 maggio 2025 alle 14:20, Guzide sta andando in centrale per portare via Ozan. Poi, con un ricatto, riesce a convincere il caporedattore a ritirare la denuncia che ha sporto contro il giovane. A questo punto, Ozan rivela alla giudice che ha scoperto che è Azra l'autrice dell'articolo che l'ha infangata. Convinta che ci sia lo zampino di Tarik, Guzide lo raggiunge in fretta e furia per minacciarlo. In seguito, si allea con Yesim, aiutandola a stipulare un accordo prematrimoniale vantaggioso per lei. Inoltre, quando l'avvocato e Yesim si uniscono in matrimonio, la donna fa da testimone alla sposa. Intanto, Ozan incontra Tolga, il quale gli confida che continua ad essere innamorato di Oylum. Gli uomini di Diyarbakir, invece, arrivano ad Istanbul per vendicare Behram: vogliono rapire Ilknur per attirare nella loro "rete" Zelis. Tuttavia, Mualla interviene per fermarli...

Tradimento: Guzide furiosa con Tarik...

Guzide si sta recando alla centrale di polizia per andare a riprendere Ozan. Quest'ultimo è finito nei guai dopo che è stato denunciato; allora, la giudice ricatta il caporedattore affinché ritiri la denuncia. A questo punto, Guzide ed Ozan escono dall'edificio e lui le confessa di aver scoperto che l'autrice dell'articolo che l'ha infangata è Azra. Allora, essendo la giovane la nipote di Tarik, la donna inizia a sospettare che ci possa essere ancora una volta lo zampino dell'ex marito. Furiosa, Guzide lo raggiunge in tutta fretta per prenderlo di petto e mettere le cose in chiaro...

Guzide aiuta Yesim... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Guzide, furibonda con Tarik, arriva persino a minacciarlo. Poi, come se non bastasse, pur di fargliela pagare, si spinge oltre, alleandosi con la sua acerrima nemica. La protagonista dà una mano a Yesim a stipulare un accordo prematrimoniale vantaggioso per lei. In più, ci sarà un colpo di scena il giorno del matrimonio dell'avvocato e di Yesim. Incredibilmente, Guzide decide di essere la testimone della sposa. Come la prenderà Tarik nel momento in cui lo verrà a sapere? Di certo, l'uomo non reagirà nel migliore dei modi...

Tolga fa una confidenza ad Ozan, nelle Anticipazioni della puntata del 18 maggio 2025 di Tradimento

Ozan e Tolga stanno per avere un confronto sincero, come non lo avevano da tempo. Il secondo, infatti, confessa al primo che, nonostante sia convolato a nozze con Selin e sia trascorso del tempo da quando tra lui ed Oylum è finita, il suo cuore non ha mai smesso di battere per quest'ultima. Al contempo, sono in arrivo da Istanbul degli uomini da Diyarbakir, i quali sono mossi dalle peggiori intenzioni: vogliono farla pagare alla mandante dell'omicidio di Behram per vendicarlo. Allora, i loschi individui si recano in ospedale, dove è stata ricoverata Ilknur dopo che la figlia le ha sparato, per rapire la donna ed utilizzarla come "esca" per attirare Zelis. Mualla, però, non glielo lascia fare, così interviene per fermarli. Infatti, lei ha scelto di concedere il suo perdono ad Ilknur, quindi spinge gli uomini a cercare la ragazza, lasciando in pace la madre...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.