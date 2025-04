Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 aprile 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 13 aprile 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 13 aprile 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.00 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.20, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Anticipazioni puntata del 13 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 aprile 2025 - Sheila rivelerà allo Sharpe di essere molto preoccupata per la loro vita insieme. Se la relazione tra di loro diventasse di dominio pubblico, lui potrebbe perdere tutto, soprattutto Hope. Dopo il terribile confronto con Finn, sconvolto anzi disgustato da loro, la rossa è certa che anche la giovane Logan farà la stessa cosa. Il barista non avrà alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi e rivelerà alla sua amata di aver deciso di tenere segreta la loro unione ma di dirlo comunque a Hope. La ragazza deve sapere e non può essere tenuta all’oscuro di tutto. Deacon aggiungerà di essere certo che sua figlia, con il tempo, accetterà il loro amore. Ma sarà davvero così? Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 13 aprile 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 13 aprile 2025 - Sezai rivela a Guzide di aver incontrato Umit, pentitissimo per ciò che le ha fatto. La donna, però, non ne vuole sapere di perdonarlo. L'avvocato, allora, prova a contattarlo e a cercarlo, ma non lo trova; così, scopre che l'uomo è stato aggredito brutalmente, e che quindi ora si trova in ospedale. Intanto, Tarik ha visto delle foto compromettenti di Yesim, quindi richiede un ordine restrittivo affinché lei non possa più avvicinarsi alla piccola Oyku. Dopodiché, come se non bastasse, la fa portare in centrale. In un secondo momento, Mualla chiede a Guzide di andarla a trovare per vedere Oylum, ma quando la giudice le raggiunge scopre che la consuocera l'ha raggirata: è in combutta con Tarik. D'altra parte, Guzide ha altro per la testa: informata da Sezai, corre in ospedale da Umit, in terapia intensiva. Per finire, quando sente Ozan dire a Zeyep di aver intenzione di fare la proposta a Zelis, la protagonista perde le staffe... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 13 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 aprile 2025 - Cruz sarà stanca di doversi guardare le spalle dalla sua amica e sebbene ancora non creda a quanto raccontato da Don Lorenzo, deciderà di cacciare Maria Antonia dalla tenuta. La donna si rifiuterà di andarsene e la sua determinazione nel voler rimanere metterà in allarme la marchesa e peggiorerà la già tesa situazione tra le due amiche e Don Alonso. Intanto la lite scatenatasi in cucina tra Don Lorenzo, Simona, Candela e Lope si concluderà con la vittoria schiacciante dei domestici mentre Don Ricardo intimerà a Donna Petra di stare lontana da Santos. Manuel prometterà di dare una mano a Pia e lui e Jana continueranno a parlare del loro futuro insieme. Qui la trama completa de La Promessa.

