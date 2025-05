Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 maggio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 10 maggio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 10 maggio 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.10 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.10, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Anticipazioni delle puntate del 10 maggio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 10 maggio 2025 - Ridge rinuncerà alla vittoria con amore e fingerà che il pubblico della sfilata abbia preferito la collezione di suo padre alla sua. Brooke e RJ – al corrente della verità – non si lasceranno scappare un fiato e saranno anzi molto orgogliosi del comportamento del Forrester junior e del suo “sacrificio” per amore del suo adorato papà. E sarà bellissimo vedere Eric festeggiare il suo successo e riacquistare quel sorriso che gli mancava da tanto sia per via della sfida e della disistima dimostrata da suo figlio sia per via della sua malattia, che lo sta portando alla morte. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: ecco le Anticipazioni delle puntate di oggi 10 maggio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 10 maggio - Guzide pensa che dietro la diffamazione ai suoi danni ci sia Tarik, ed intanto Ipek, Azra e Serra fanno un brindisi. Dopodiché, la figlia di Sezai inizia a lavorare per Oltan. Nel mentre, l'uomo si presenta con due scagnozzi sotto casa dell'avvocato e gli distruggono l'automobile, per poi intimargli di lasciare in pace la giudice. Kahraman, invece, esce di prigione grazie a Nazan, e le fa vedere il video in cui Oylum consegna una busta all'uomo che ha sparato a Bahram; la donna, però, si rifiuta di credere che lei sia la mandante. Oylum, invece, vuole aspettare a chiedere il divorzio, perché crede che Mualla stia per staccare la spina al figlio. Nel frattempo, Selin, non sentendo la bambina muoversi, comincia a preoccuparsi, così telefona al suocero per farsi accompagnare in ospedale. Per finire, dopo aver ricevuto un po' di pressioni, Tarik confida ad Ozan che ha estromesso Zelis dalla società perché Yesim, che è in possesso di un video che lo farebbe finire dietro le sbarre, lo ha costretto... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 10 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 maggio 2025 - Petra avrà dei comportamenti molto strani verso il cameriere. Sembrerà infatti essersi talmente tanto affezionata al ragazzo, da considerarlo quasi come suo figlio. Finirà persino a scambiarlo per Feliciano. Intanto Catalina non perdonerà Don Alonso per essersi fatto condizionare di nuovo da Cruz. Le tensioni tra padre e figlia saranno terrificanti. Maria non riuscirà ad avere un incontro con Salvador; il cameriere le farà sapere di non poterla raggiungere per motivi di lavoro. Cruz sarà sempre più irritata e stavolta sfogherà la sua rabbia su Jana, mettendo Manuel in una difficile situazione. Qui la trama completa de La Promessa.

