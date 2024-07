Beautiful: Thomas Forrester diventa padre! L'attore Matthew Atkinson aspetta il suo primo figlio

Anticipazioni TV

Matthew Atkinson, l'attore interprete di Thomas Forrester nella Soap americane in onda su Canale5, sta per diventare padre per la prima volta. L'artista, con grande emozione, ha annunciato il lieto evento sulla sua pagina Instagram.

Grandi notizie dal cast di Beautiful. Matthew Atkinson, l’interprete di Thomas Forrester, sta per diventare padre per la prima volta. L’attore ha annunciato il lieto evento sulle sue pagine social, con uno scatto molto tenero ed emozionante. L’arrivo del piccolo è previsto per il prossimo ottobre, a quasi un anno dal matrimonio – nel verde – dei suoi genitori.

Fiocco in arrivo sulla porta di casa di Matthew Atkinson, l’attore interprete di Thomas Forrester in Beautiful. L’artista, assente per il momento dalle puntate americane della Soap, sta per cominciare una nuova vita come padre. Lui e sua moglie Brytnee Ratledge si sono sposati nel novembre scorso, con una cerimonia sul Lago Tahoe, in mezzo alla verde vegetazione del luogo. Al matrimonio erano presenti molti dei suoi colleghi del cast di The Bold and the Beautiful, molto affezionati sia a lui che alla sua compagna, entrata a far parte della squadra Beautiful, unita anche fuori dal set.

Atkinson ha rivelato il lieto evento con un post sui suoi social, dove ha dichiarato che il prossimo ottobre la sua famiglia affronterà una "nuova avventura". La foto, emozionante e tenera, ha scatenato la reazione entusiasta di molti suoi colleghi, pronti ad accogliere un nuovo membro del loro unitissimo cast.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas Forrester vuole un figlio

L’arrivo di un bambino nella vita vera di Thomas Forrester coincide con il desiderio che il personaggio ha espresso nelle puntate americane di Beautiful. Thomas è tornato a Los Angeles fidanzato con Paris, con cui sta per sposarsi e con cui vuole mettere su famiglia. Lo stilista sembra aver archiviato Hope, incapace di prendere la decisione di stare con lui e diventare sua moglie, per cominciare un’altra vita – a Parigi – con una persona disposta a diventare la madre di Douglas ma anche di un nuovo figlio.

L’addio di Thomas, probabilmente temporaneo, ha scatenato l’ira di Hope e il suo risentimento per Steffy, colpevole di aver supportato il fratello nel suo andarsene da L.A e nel suo cambiare vita. La Logan ora pare pronta a voltare pagina con un’altra persona e la sua scelta sembra essere Finn, a cui ha confessato la sua attrazione per lui.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas tornerà per salvare il matrimonio di Steffy?

Il ritorno di Thomas è probabile! Il ragazzo potrebbe rientrare a Los Angeles spinto dalla necessità di aiutare Steffy a salvare il suo matrimonio, minacciato da Hope. Il giovane potrebbe però essere già sposato con Paris e non è detto che il suo intervento faccia ragionare la Logan. È possibile che lo stilista possa spingere la figlia di Brooke a smetterla di tormentare sua sorella e a trovare la pace con lei ma è chiaro che la guerra tra le due antiche rivali sia ormai dichiarata e non possa essere fermata facilmente, almeno non dopo le dichiarazioni di Steffy, che ha confessato di non poter perdonare mai e poi mai Brooke e di conseguenza neanche Hope.

