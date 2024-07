Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy non perdonerà mai Brooke. Sarà guerra per sempre!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy lo ha definitivamente dichiarato. La Forrester non perdonerà mai e poi mai Brooke. Ma che conseguenze avrà questa dichiarazione, che aspettavamo da anni? Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap.

Steffy lo ha finalmente dichiarato. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che nelle scorse puntate della Soap, la Forrester ha confermato un dubbio che noi fan abbiamo sempre avuto, ovvero che la ragazza non possa mai e poi mai dimenticare i torti subiti da Brooke e i traumi infantili e adolescenziali, avuti a causa del tira e molla tra suo padre e sua madre. La bella brunetta ha confidato a Ridge e poi a Hope di non poter fare come sua nonna e di non potersi arrendere al fatto che Brooke Logan e la sua progenie le abbiano rovinato la vita. La ragazza ha fatto uscire tutto il suo rancore e lo ha fatto alla vigilia della partenza a Monte Carlo, dove credeva di poter passare del tempo con Ridge, senza la presenza della sua matrigna. Ma purtroppo si sbagliava di grosso. Brooke partirà con loro. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo e che conseguenze avrà sui prossimi episodi, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge vuole che Brooke sia il volto della linea della lingerie

Facciamo una piccola premessa per capire come mai Steffy è scoppiata proprio ora. Come vi abbiamo rivelato in altri nostri articoli, Ridge ha deciso di dedicarsi solo alla creazione della linea principale della Forrester e ha quindi intenzione di lasciare la direzione dell’azienda e di nominare un altro co-CEO che possa lavorare con sua figlia. La scelta è ricaduta su Brooke, che però gli ha chiesto di andarci cauto, per non creare ulteriori problemi con la sua rampolla. Il Forrester ha così rallentato il passo ma ha deciso di rilanciare comunque sua moglie nell’azienda e di farlo grazie alla linea di lingerie, di cui la Logan è da tempo la creatrice.

Ridge vuole e ha ottenuto che Brooke torni a fare da modella e sia il volto della linea della camera da letto, rilanciandola nel mondo della moda e dando un messaggio di bellezza senza tempo. Il Forrester non vede l’ora di partire per Monte Carlo e di cominciare questo percorso insieme alla moglie, peccato però che il viaggio avrebbe dovuto farlo solo con Steffy, sua figlia e sua co-CEO.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy scopre che Brooke partirà con loro a Monte Carlo

Ridge sembra essere così tanto preso dalla linea di Brooke da non farsi la domanda più importante: come la prenderà Steffy? Purtroppo la risposta poteva essere solo una e la Forrester, come prevedibile, è andata fuori dai gangheri. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la ragazza ha fatto molta fatica ad accettare che Brooke tornasse ad avere un ruolo di spicco nell’azienda – essere il volto della sua stessa linea è una grande responsabilità – ma ha soprattutto sgranato gli occhi dalla sorpresa quando ha scoperto che la sua matrigna partirà con loro a Monte Carlo.

Steffy pensava di poter stare un pochino da sola con suo padre, in un periodo che pare proprio impossibile liberarsi delle Logan. Ma purtroppo i suoi desideri non potranno essere esauditi. Da qui la confessione che noi tutti ci aspettavamo da un momento all’altro. La Forrester ha aperto il suo cuore e ha rivelato di aver sofferto troppo in passato a causa di Brooke – e di Hope – e di non poter dimenticare una simile sofferenza o peggio di non poter perdonare nessuna delle due Logan. Ridge l’ha spinta a ragionare e a lasciarsi tutto alle spalle, chiedendole scusa per aver tradito sua madre ma invitandola a fare come sua nonna che, alla fine, ha accettato la sua rivale.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy non potrà mai sostenere Brooke

Steffy ha rivelato a Ridge di non poter dimenticare tutto il male subito a causa di Brooke e di non poter fare a meno di provare rancore. Non potrà mai fare come sua nonna, non ora e forse mai e di questo è certa. Ridge spera ancora di poter convincere sua figlia ma lei, lo vedremo, dimostrerà di non essere in grado di spazzare via il dolore provato e confermerà sempre di più i dubbi di Brooke e Hope, certe da sempre che Steffy non sarà mai in grado di dare loro tregua. La bella bruna ha gelato persino Hope con la sua ammissione di non sostenere sua madre in nessun modo e in nessun momento della sua vita ed è chiaro che con la piccola Logan scatenata e persino capace di confessare a Finn la sua attrazione per lui, le cose si complicano moltissimo. Hope non è più la persona di una volta, non è più compassionevole e priva di odio. Ora è una donna diversa a tratti persino spietata, che userà a suo piacimento questa dichiarazione di guerra eterna e cercherà di prendersi la sua rivincita sulla sua sorellastra, colpevole – per lei – di non averla mai lasciata in pace. Peccato però che entrambe non capiscano di essere state tutte e due vittime dello stesso subdolo gioco e che potrebbero vincerlo solo se unissero le forze per andare avanti, insieme, come una famiglia o almeno come due alleate contro un comune destino.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.