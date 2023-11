Beautiful: Thomas si è sposato... nella vita reale. Ecco tutto sul matrimonio di Matthew Atkinson

Anticipazioni TV

Matthew Atkinson, alias Thomas Forrester, si è sposato. L'attore di Beautiful è convolato a nozze con la sua fidanzata Brytnee Ratledge. Al ricevimento erano presenti molti dei suoi colleghi. Ecco cosa è successo.

Thomas Forrester si è sposato, sì ma nella vita reale. L’attore di Beautiful, Matthew Atkinson, è convolato a nozze con la sua fidanzata e collega Brytnee Ratledge. I due si sono detti sì davanti a parenti e amici, tra cui i colleghi dell’Atkinson, appartenenti alla grande famiglia della Soap Americana, in onda da noi su Canale5.

Beautiful: Matthew Atkinson, alias Thomas Forrester, si è sposato

Tanti auguri a Matthew Atkinson, il Thomas Forrester di Beautiful. L’attore si è sposato qualche giorno fa con la sua collega Brytnee Ratledge, a cui aveva chiesto la mano all’inizio dell’estate scorsa, poco prima di volare in Italia per girare le puntate della Soap ambientate a Roma. I due innamorati hanno celebrato il loro magico momento con una cerimonia che sembra essere stata molto intima. Non molti invitati, i più importanti, tra cui molti dei colleghi dell’Atkinson.

Beautiful: ecco chi era presente alle nozze di Thomas

Alla cerimonia hanno partecipato sicuramente le attrici Ashley Jones, Kimberlin Brown, Jacqueline MacInnes Wood, Katherine Kelly Lang e l’attore Scott Clifton, ovvero Bridget, Sheila, Steffy, Brooke e Liam. Sono molti infatti i video, postati da questi artisti, sulle loro pagine social, per celebrare il grande momento del loro amico e collega. Alla festa potrebbero però esserci stati anche altri attori della Soap.

Tra i contenuti che ci hanno emozionato di più, spuntano il reel di Katherine Kelly Lang e il post di Kimberlin Brown, pubblicato il giorno prima delle nozze, in cui si evince il grande affetto che lega tutto il cast di Beautiful. Vediamoli:

Beautiful: Thomas Forrester fortunato in amore nella vita reale ma nella Soap è tutto diverso

La vita sentimentale di Matthew Atkinson è ben diversa da quella del suo personaggio in Beautiful. L’attore è convolato a nozze mentre per Thomas è ancora incerto il suo futuro romantico. In Italia lo stiamo vedendo impegnato in una lotta contro Hope e Brooke, per riprendere la custodia di Douglas e presto lo vedremo invischiato in un brutto scherzo contro Brooke mentre negli Stati Uniti sta vivendo un momento molto focoso con la Logan ma che sembra essere solo fisico. Hope finirà per innamorarsi davvero di lui o no?

