Beautiful, The Family, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 giugno 2025

Beautiful: Anticipazioni della puntata del 22 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 giugno 2025 - Eric sarà più che mai gioioso e in questo clima di serenità si lascerà andare a consigli e complimenti verso tutti. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester incoraggerà Hope e Thomas e darà loro la sua benedizione, affinché continuino a frequentarsi se questo li rende felici. I due ragazzi rimarranno senza parole, mai nessuno li ha sostenuti. Intanto Steffy riuscirà a mettersi in contatto con Finn, che le rivelerà di essere ancora nel suo studio e le prometterà di arrivare presto. La ragazza sarà un po’ delusa dal suo comportamento, avrebbe infatti voluto averlo al suo fianco e non affrontare l’addio a suo nonno senza di lui. Steffy cercherà di non dare a vedere la sua preoccupazione e farà di tutto per non perdere il suo (finto) sorriso. Qui la trama completa di Beautiful.

The Family: Anticipazioni puntata del 22 giugno 2025

Nella puntata di The Family in onda oggi - sabato 22 giugno 2025 - grazie alla complicità di suo cugino Bedri e di sua zia Nedret, Aslan riesce a far cadere Ilyas in trappola e ad ucciderlo. Intanto, Cihan decide di risparmiare la vita al braccio destro dell'uomo, Ceyrek, poiché crede che si tratti di un bravo ragazzo. Purtroppo, si sbaglia di grosso, visto che Ceyrek sta promettendo a Kiymet che farà fuori colui il quale ha tolto la vita ad Ilyas, che lui ha sempre considerato un padre. In un secondo momento, finalmente Devin si appresta a lasciare l'ospedale. Prima, però, la rossa viene informata dal dottore che, se sceglierà di portare avanti la gravidanza, la sua vita e quella del figlioletto che porta in grembo sarebbero a rischio... Qui la trama completa di The Family

Tradimento: Scopriamo le Anticipazioni della puntata di oggi 22 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 22 giugno 2025 - Ozan è sicuro che il suicidio di Ipek sia solo una messinscena. Non volendo sembrare spietato, l'uomo tenta di convincere Sezai che la giovane si sia salvata dall'incidente, uscendo dall'automobile all'ultimo. Umit è d'accordo con questa ipotesi. Intanto, Mualla fa irruzione a casa di Guzide per insultare Oylum per aver tradito Kahraman; madre e figlia la invitano ad andarsene, ma la donna è furiosa, tanto che avanza una precisa richiesta. Sopraggiunge il ragazzo con dei fiori per Oylum, ed assistendo alla piazzata di Mualla, va su tutte le furie. La mora, esasperata, se ne va via. Nel frattempo, Serra inizia ad avere la nausea... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: ecco la Trama della puntata di oggi 22 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 giugno 2025 - Manuel continuerà a sostenere che sia arrivato il momento che Jana si sposti a vivere nei piani nobili della tenuta e prenda ufficialmente il posto che le spetta come sua fidanzata. I suoi genitori non ne saranno però per nulla contenti e continueranno a battersi perché ciò non si realizzi mai. Intanto la duchessa De Carril tornerà a Palazzo, decisa a sapere cosa stia accadendo a Vera mentre per Don Romulo la permanenza in prigione sarà sempre più difficile. Qui la trama completa de La Promessa.

