Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 aprile 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia ed incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione, oggi Tradimento non va in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 aprile 2025 - Sheila è felice di cominciare il suo primo giorno come nuova cameriera de Il Giardino ma qualcuno le guasterà la giornata. Li, dopo essersi assicurata che suo figlio stia facendo di tutto per recuperare il suo rapporto con Steffy, si recherà al ristorante per affrontare la Carter faccia a faccia. Le due donne hanno un conto in sospeso e per la rossa non sarà facile mantenere la calma davanti all’altra madre di Finn, sicuramente arrivata per combinare guai. E in effetti la dottoressa farà esattamente così. Sfruttando il fatto che la rossa non possa reagire sia perché lei è una cliente del ristorante sia per non finire di nuovo in prigione, Li provocherà la sua nemica e poi le spiaccicherà il viso nel piatto di pasta da lei stessa ordinato... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

The Family: Quello che accade oggi, 25 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 25 aprile 2025 - Devin, che sta riaprendo il suo studio, riceve la visita di Serap. Intanto, Aslan e Cihan stanno picchiando Sansar per spingerlo a confessare l'omicidio di Tolga. Successivamente, i coniugi accorrono a scuola perché allertati dal preside: Zeynep ha aggredito un compagno di scuola. Al contempo, Hulya va a trovare Leyla in prigione per imporle di affidarle i bambini; al termine del colloquio, la signora parla con Melek. Villa Soykan, invece, viene messa sotto sequestro, mentre Cihan ed Ibrahim si accordano di nascosto, anche se Serap li osserva da lontano. Nel frattempo, Leyla viene assalita da Melek. Per fortuna, però, presto la giovane potrà tornare a piede libero grazie all'arresto di Sansar; questo significa anche che Devin lascerà la Villa ed Aslan. In un secondo momento, ritroviamo Hulya sotto shock: ha avuto un crollo nervoso dopo che la finanza le ha confiscato tutto e Nedret ha osato umiliarla per telefono. Intanto, Serap prova ad avvelenare Cihan, però, pentita, all'ultimo gli impedisce di bere. Leyla, invece, sta per uscire dal carcere; peccato che Melek e Hulya abbiano altri piani per lei. Dopodiché, gli uomini di Aslan subiscono un'imboscata da parte Cihan, che riesce a rubare il loro denaro. Poi, l'uomo va a regalare questi soldi agli abitanti del quartiere, in modo tale che Ilyas possa tornare ad essere rispettato da tutti quanti. Per finire, il biondo scopre che cosa è davvero successo in prigione: Leyla non può essere scarcerata perché Melek si è pugnalata da sola, fingendo che sia stata lei ad attentare alla sua vita. Leyla intuisce che c'è lo zampino di Hulya. Al contempo, Serap conferma questo sospetto della poverina a Devin, mandandole un video inequivocabile. Quando Aslan lo vede, perde il controllo... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 25 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 aprile 2025 - Catalina e Pelayo sono tornati a casa e per Cruz, Don Lorenzo e Don Alonso non è stata una bella sorpresa. Nella puntata de La Promessa in onda il 25 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, vedremo la marchesina impegnata a raccontare a suo padre e alla sua matrigna, quello che è successo tra lei e il conte. Nonostante l’opposizione da parte della sua famiglia, la marchesina non avrà alcuna intenzione di rinunciare alla nuova chance che ha con il suo innamorato. Intanto Martina confesserà a Margarita di aver perso un suo prezioso orecchino durante la merenda di beneficenza mentre Teresa chiederà a Don Romulo un posto di lavoro per sé e per suo marito. Il maggiordomo le dirà di avere un’occasione per lei ma di non poter assumere il suo consorte. Vera dovrà confrontarsi di nuovo con sua madre. La duchessa Amalia tornerà a La Promessa e cercherà ancora una volta di convincerla a tornare a casa con lei, promettendone di proteggerla da suo padre. La ragazza non sarà però più disposta a rinunciare alla sua libertà e alla sua indipendenza... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

