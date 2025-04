The Family Anticipazioni 25 aprile 2025: Hulya incastra Leyla, la poverina resta in prigione!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Maxi Puntata di The Family in onda il 25 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Hulya incastra Leyla affinché resti in carcere. Nel momento in cui Aslan lo scopre, va su tutte le furie...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella maxi puntata in onda il 25 aprile 2025, prima alle 14:05 e poi alle 16:10, Devin, che sta riaprendo il suo studio, riceve la visita di Serap. Intanto, Aslan e Cihan stanno picchiando Sansar per spingerlo a confessare l'omicidio di Tolga. Successivamente, i coniugi accorrono a scuola perché allertati dal preside: Zeynep ha aggredito un compagno di scuola. Al contempo, Hulya va a trovare Leyla in prigione per imporle di affidarle i bambini; al termine del colloquio, la signora parla con Melek. Villa Soykan, invece, viene messa sotto sequestro, mentre Cihan ed Ibrahim si accordano di nascosto, anche se Serap li osserva da lontano. Nel frattempo, Leyla viene assalita da Melek. Per fortuna, però, presto la giovane potrà tornare a piede libero grazie all'arresto di Sansar; questo significa anche che Devin lascerà la Villa ed Aslan. In un secondo momento, ritroviamo Hulya sotto shock: ha avuto un crollo nervoso dopo che la finanza le ha confiscato tutto e Nedret ha osato umiliarla per telefono. Intanto, Serap prova ad avvelenare Cihan, però, pentita, all'ultimo gli impedisce di bere. Leyla, invece, sta per uscire dal carcere; peccato che Melek e Hulya abbiano altri piani per lei. Dopodiché, gli uomini di Aslan subiscono un'imboscata da parte Cihan, che riesce a rubare il loro denaro. Poi, l'uomo va a regalare questi soldi agli abitanti del quartiere, in modo tale che Ilyas possa tornare ad essere rispettato da tutti quanti. Per finire, il biondo scopre che cosa è davvero successo in prigione: Leyla non può essere scarcerata perché Melek si è pugnalata da sola, fingendo che sia stata lei ad attentare alla sua vita. Leyla intuisce che c'è lo zampino di Hulya. Al contempo, Serap conferma questo sospetto della poverina a Devin, mandandole un video inequivocabile. Quando Aslan lo vede, perde il controllo...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.