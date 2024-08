Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 agosto 2024 - Brooke rischierà di infrangere la promessa fatta a Taylor. La Logan si troverà da sola con Ridge e i due parleranno dei bei tempi passati insieme ma anche del tempo che hanno dovuto affrontare separati. Entrambi saranno molto tristi e capiranno di essersi mancati a vicenda. La Hayes intanto, ignara di tutto, sarà convinta che la sua nuova amica non le volterà le spalle. Hope invece, dopo gli strani sogni fatti su Thomas, cercherà di distrarsi e di convincere il marito di pensare solo ed esclusivamente a lui. La ragazza cercherà di riaccendere la passione e di far sentire amato e desiderato lo Spencer. Peccato che le cose non andranno come da lei previsto. Qui la trama completa di Beautiful.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 21 agosto 2024 - Devin continua ad essere tormentata da un pensiero. La psicologa è combattuta tra l'amore che nutre nei confronti di Aslan e la sua coscienza, che non riesce proprio a mettere a tacere. Infatti, Devin sapeva che, sposando l'amato, si sarebbe imparentata con una famiglia sopra le righe, ma non credeva che si trattasse di una famiglia di assassini. Dopo aver visto con i suoi occhi il video dell'omicidio di Buket, commissionato da Hulya, la ragazza non fa che pensare che, forse, la cosa migliore d fare sia denunciare Aslan e gli altri Soykan alla polizia per omicidio. Che cosa deciderà di fare alla fine? Darà ascolto al suo cuore oppure alla sua testa? Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 agosto 2024 - dopo che Jeronimo le ha rivelato che Catalina starebbe progettando di farla rinchiudere in un sanatorio, Jimena, già poco lucida e piuttosto nervosa, ha deciso di commettere una pazzia: ha richiuso la cognata in camera, dove ora la tiene in ostaggio e non permette a nessuno di entrare. Intanto, Maria è arrabbiata con Valentin, il quale le ha rubato un bacio: la giovane gli ribadisce di non voler avere niente a che fare con lui perché non è interessata. Curro, invece, si scusa con Lorenzo per essere stato disobbediente, ma il Capitano lo respinge. Allo stesso modo, Feliciano respinge Petra, e Jana Abel. Nel frattempo, Jimena s'intrufola nell'hangar dove sta cercando una tanica di combustibile, e nel mentre Manuel fa finalmente ritorno a La Promessa... Qui la trama completa de La Promessa.

