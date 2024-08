The Family Anticipazioni 21 agosto 2024: Devin pronta a denunciare Aslan alla polizia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 21 agosto 2024 su Canale 5 rivelano che Devin è sul punto di sporgere denuncia contro Aslan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 agosto 2024, anche questa settimana eccezionalmente alle 14:10, Ilyas mette Hulya davanti ad una terribile scelta: sacrificare uno dei suoi figli, quello adottivo, Cihan, oppure quello naturale, Aslan. Intanto, il primo sta per annunciare alla famiglia che presto diventerà padre. Devin, invece, è tormentata dal pensiero che la cosa migliore da fare sia denunciare Aslan e la famiglia Soykan alla polizia per omicidio...

The Family Anticipazioni: Ilyas furioso...

Ormai è guerra aperta tra le due famiglia: Aslan ed Ilyas giocano a carte scoperte, e sono pronti a darsi battaglia. Infatti, dopo aver scoperto che è stato proprio il giovane a commissionare l'omicidio di suo figlio Serhat, lo spietato malavitoso ha giurato vendetta, ed ha promesso che non si sarebbe dato pace fino a quando tutti i Soykan non sarebbero morti. Ed adesso, Ilyas sta raggiungendo Hulya per metterla davanti ad una terribile scelta...

The Family Anticipazioni: Ilyas sconvolge Hulya mettendola davanti ad una scelta...

Ilyas si trova al cospetto di Hulya e le chiede di fare una scelta tremenda: dato che dovrà uccidere uno dei suoi figli maschi per vendicare la morte del proprio, le permette di scegliere quale tra i due preferisce sacrificare, se quello adottivo, Cihan, oppure quello naturale, Aslan. E mentre la signora è chiamata a dare una risposta al mafioso, il primo dei due, ignaro di tutto ciò, sta per fare una annuncio alla famiglia. Cihan riunisce i suoi cari per dire loro che presto diventerà padre, dato che la sua compagna, Aysel, è in dolce attesa...

Devin pronta a denunciare Aslan, nelle Anticipazioni di The Family del 21 agosto 2024

Devin continua ad essere tormentata da un pensiero. La psicologa è combattuta tra l'amore che nutre nei confronti di Aslan e la sua coscienza, che non riesce proprio a mettere a tacere. Infatti, Devin sapeva che, sposando l'amato, si sarebbe imparentata con una famiglia sopra le righe, ma non credeva che si trattasse di una famiglia di assassini. Dopo aver visto con i suoi occhi il video dell'omicidio di Buket, commissionato da Hulya, la ragazza non fa che pensare che, forse, la cosa migliore d fare sia denunciare Aslan e gli altri Soykan alla polizia per omicidio. Che cosa deciderà di fare alla fine? Darà ascolto al suo cuore oppure alla sua testa?

