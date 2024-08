The Family Anticipazioni Puntate dal 19 al 23 agosto 2024: Devin incinta, i Soykan nel mirino!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca con protagonista l'attore che prestava il volto a Cesur di Brave and Beautiful, Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 19 al 23 agosto 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì questa settimana eccezionalmente a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 19 agosto 2024

Hulya ordina l'omicidio di Buket, la moglie dell'avvocato Suat, perché certa che in soltanto in questo modo possa proteggere gli affari della sua famiglia. Questo assassinio viene ripreso con un telefono, e poi il video viene visto da Devin. Intanto, Aslan, spinto dal desiderio di vendetta per l'avvelenamento di Ceylan, irrompe nella villa di Atilla e, convinto che sia lui il responsabile di ciò che è accaduto alla sorellina, lo uccide. In seguito, brucia il corpo e l'abitazione. Questi due efferati delitti portano la psicologa a legarsi ancora di più ai Soykan.

Puntata in onda martedì 20 agosto 2024

I Soykan, prevedendo un interrogatorio della polizia a causa dei recenti avvenimenti, convocano l'avvocato Cagri per preparate tutti i membri alle possibili domande che faranno loro. Ciascuno di loro avverte la pressione di mantenere questi terribili segreti ed il peso delle recenti azioni, altrettanto terribili. Intanto Yagmur, stressata dalla tensioni che si sono venute a creare alla villa, decide di darsi alla fuga e torna a stare nell'appartamento in cui viveva con Devin. Aslan, invece, affronta Ilyas: è guerra aperta tra le loro famiglie. L'uomo giura vendetta contro i Soykan, responsabili della morte del figlio Serhat, e promette che li sterminerà.

Puntata in onda mercoledì 21 agosto 2024

Ilyas mette Hulya davanti ad una terribile scelta: sacrificare uno dei suoi figli, quello adottivo, Cihan, oppure quello naturale, Aslan. Intanto, il primo sta per annunciare alla famiglia che presto diventerà padre. Devin, invece, è tormentata dal pensiero che la cosa migliore da fare sia denunciare Aslan e la famiglia Soykan alla polizia per omicidio.

Puntata in onda giovedì 22 agosto 2024

La famiglia si sta preparando a recarsi al cimitero in occasione dell'anniversario della morte di Yusuf. Allora, due poliziotti fanno visita ai Soykan, perché stanno continuando a portar avanti le indagini sull'omicidio di Atilla. Intanto, Ilyas fa installare una bomba su una delle automobili dei Soykan, pianificando di farla esplodere proprio durante la visita al cimitero.

Puntata in onda venerdì 23 agosto 2024

L'esplosione della bomba provoca dei feriti, ed i Soykan si ritrovano in ospedale. Aysel è in terapia intensiva, e c'è il forte rischio che possa perdere il bambino che porta in grembo. Intanto, Aslan e Cihan stanno cercando il modo migliore per vendicarsi di Ilyas, sicuri che ci sia lui dietro l'attentato che hanno subito. Così, i fratelli decidono di sfruttare un infiltrato nel suo quartiere, ma riescono solo a trovare e a far fuori Gokhan. Devin, invece, scopre di essere in dolce attesa, mentre Ilyas invia un ultimatum a Hulya.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.