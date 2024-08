Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 agosto 2024 - Finn farà al sua scelta e deciderà di non infrangere il suo giuramento di medico. Il ragazzo, fedele a quanto promesso prima di diventare ufficialmente un dottore, salverà la vita a Sheila nonostante sua madre e sua moglie. Intanto a Villa Forrester, Ridge e Bill racconteranno come si sono messi d’accordo per incastrare la Carter e riveleranno tutte le fasi del loro piano. Tutti in famiglia saranno molto colpiti, soprattutto dal grande sacrificio dello Spencer, che ha fatto credere a tutti di essere completamente impazzito. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 17 agosto 2024.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 14 agosto 2024 - Ilyas, com'era - purtroppo - facilmente intuibile, è arrivato ad Istanbul. L'uomo non ha la minima intenzione di lasciare impunita la morte di suo figlio Serhat, ed è per questo motivo che sta andando a bussare alla porta della villa dei Soykan: ha il forte sospetto che ci sia questa famiglia dietro l'assassinio del suo giovanotto. Aslan, invece, ha il forte sospetto che dietro questo arrivo ci sia lo zampino di Hulya, e questa pensiero lo manda su tutte le furie. In seguito, il giovane decide d'incontrarsi con il padre del defunto Serhat in segreto. Che cosa si diranno? Qui la trama completa di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 12 al 16 agosto 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 agosto 2024 - Curro deciderà di affrontare Martina una volta per tutte. Il ragazzo scoprirà che la marchesina è solita uscire la notte dalla tenuta e recarsi, purtroppo per lei, a bere di nascosto. Il giovane capirà di non essere il solo a saperlo. A rendersi conto degli stani spostamenti della ragazza è stato prima di tutti Feliciano. Jana sarà in difficoltà con Abel, che non sembra capire che tra loro sia finita e che le ha persino chiesto di sposarla. Maria si offrirà di aiutare Valentin in cucina mentre Don Lorenzo dovrà trovare presto un’altra soluzione per cacciare suo figlio dalla tenuta. Curro non accetterà di recarsi in Inghilterra a studiare. La fuga di Manuel farà vacillare pericolosamente la sanità mentale di Jimena, che se la prenderà con Cruz e l’accuserà di non aver fatto il possibile per aiutarla. Mauro si troverà a dover gestire la tensione tra il personale e per lui, ora maggiordomo, non sarà semplice. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 17 agosto 2024.