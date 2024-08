Beautiful, Anticipazioni Puntata del 14 agosto 2024: Finn salva la vita a Sheila!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 14 agosto 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap, Finn prenderà una decisione e sceglierà di salvare la vita a Sheila tenendo fede al suo giuramento di medico.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 14 agosto 2024, alle ore 13.50, Finn farà al sua scelta e deciderà di non infrangere il suo giuramento di medico. Il ragazzo, fedele a quanto promesso prima di diventare ufficialmente un dottore, salverà la vita a Sheila nonostante sua madre e sua moglie. Intanto a Villa Forrester, Ridge e Bill racconteranno come si sono messi d’accordo per incastrare la Carter e riveleranno tutte le fasi del loro piano. Tutti in famiglia saranno molto colpiti, soprattutto dal grande sacrificio dello Spencer, che ha fatto credere a tutti di essere completamente impazzito.

Beautiful Anticipazioni: Finn in bilico

L’arrivo di Sheila in ospedale ha lasciato Finn e Li di stucco. La Carter ha avuto un infarto e se nessuno interverrà, perderà la vita. La dottoressa Nozawa ha preso già la sua decisione; non aiuterà la donna che ha tentato di ucciderla e che ha messo a rischio la vita di suo figlio. La donna ha spronato Finn a fare lo stesso, in modo tale da eliminare per sempre il problema più grande della loro vita. Il marito di Steffy non è però del tutto convinto che sia una buona scelta, non dopo il giuramento che ha fatto e che lo ha portato a essere un dottore. Si trova quindi in bilico ma deve prendere una decisione molto velocemente.

Anticipazioni Beautiful: Finn salva la vita a Sheila

Finn prenderà la sua decisione e sceglierà di svolgere il suo ruolo di medico sino in fondo. Il ragazzo non se la sentirà di lasciare morire la donna che ha davanti e non perché sia legato a lei da un vincolo di sangue ma piuttosto perché è una sua paziente e non può non curarla. Contrariamente a quanto consigliato da sua madre ma anche da sua moglie, che già pregustavano un mondo senza Sheila Carter, il giovane rianimerà la rossa e scongiurerà il peggio. Ma questa scelta gli costerà cara?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge e Bill raccontano a tutti il loro piano

A Villa Forrester, Ridge continuerà a raccontare di come lui e Bill si siano alleati e di come abbiano deciso di incastrare Sheila Carter anche con l’aiuto di Deacon. I due riveleranno di aver agito in fretta e che per rendere le cose più credibili, lo Spencer doveva fingere di essere tornato l’uomo di una volta, spietato e senza cuore. Dollar Bill dirà chiaramente di aver fatto molta fatica a fingere di amare la rossa e di aver dovuto simulare di non essere preoccupato di perdere i suoi cari ma aggiungerà di averlo dovuto fare, per evitare che Sheila capisse tutto e non si fidasse di lui. Per Katie, Liam e Wyatt sarà un vero sollievo e saranno fieri di lui.

