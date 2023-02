Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 8 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 febbraio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 8 febbraio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 febbraio 2023 - vedremo Jack e Li arrivare a casa di Finn e Steffy e cominciare a raccontare la scomoda verità nascosta da anni. Il Finnegan senior dirà al figlio che le sue ricerche, sul suo padre naturale, possono fermarsi e gli confesserà di essere lui la persona che sta tentando di trovare. Per Finn sarà un vero shock; non solo capirà che l'uomo che l'ha cresciuto gli ha tenuto segreta una cosa così delicata ma capirà che sua madre, Li, è stata tradita e ingannata. Sarà qualcosa che non riuscirà a perdonare facilmente, non ora e forse mai. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 8 febbraio 2023 - vedremo che mentre gli operai stanno ritinteggiando le pareti della camera dell'Akkaya, uno di loro fa accidentalmente cadere della vernice, che finisce anche su di una lettera. Poco dopo, Nazire trova la missiva in questione, e la consegna all'ex meccanico. Yilmaz ha finalmente tra le mani l'epistola che gli scrisse Zuleyha prima di provare a togliersi la vita, per confessargli di essere stata costretta a sposare Demir, e che, in verità, il piccolo Adnan non è figlio di quest'ultimo, bensì suo. Peccato che la lettera sia piuttosto sporca...Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 8 febbraio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 8 febbraio 2023 - Linda ha parlato a Carmen dei suoi sospetti su una possibile relazione tra Kiros ed Enoa e la ragazza, già in ansia dall'improvviso cambio di rotta del fidanzato - Kiros ha ricevuto delle minacce che l'hanno spinto a non voler più fuggire, ma questo Carmen non lo sa - inizia a nutrire dei seri dubbi. Incapace di trovare risposte, decide di affrontarlo ma quando sta per parlargli di quello che ha sentito raccontare in giro, sopraggiunge Victor e i due sono costretti a rimandare il confronto. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

