Terra Amara Anticipazioni 9 febbraio 2023: Yilmaz trova la lettera di Zuleyha... ma non può leggerla!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 9 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che dopo essersi confrontato con Fekeli, Yilmaz entra in possesso della lettera di Zuleyha... peccato che ci sia un - altro - gran bel problema!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 febbraio 2023, alle 14.10, Fekeli vorrebbe organizzare una festa in grande stile, però Yilmaz e Mujgan propendono per qualcosa di più semplice. I tre si scontrano. Intanto, Nazire trova una lettera e la consegna all'ex meccanico. Si tratta delle missiva di Zuleyha che, però, l'Akkaya non riesce a leggere: è ricoperta di vernice!

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz e Mujgan prossimi alle nozze!

Yilmaz e Mujgan sono impazienti di diventare marito e moglie e, presto, il loro sogno diverrà realtà. I preparativi delle nozze procedono, ed i due non potrebbe essere più felici di così. Tuttavia, l'Akkaya e la Hekimoglu devono scontrarsi con qualcuno che ha un'opinione differente dalla loro in merito alle modalità con cui dovrebbe svolgersi il ricevimento: Fekeli.

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli si scontra con Yilmaz e Mujgan...

Il padrino desidera che il figlioccio e la futura consorte abbiano il migliore dei matrimoni possibili e, dunque, sogna una festa in grande stile. Pertanto, Fekeli si ritrova ad avere un duro faccia a faccia con Yilmaz e Mujgan, i quali, di contro, avevano in mente di organizzare qualcosa di più intimo e semplice. Intanto, però, l'ex galeotto ha persino dato avvio a dei lavori di ristrutturazione, affinché la villa possa essere lo scenario perfetto per il loro giorno più bello...

Yilmaz ha tra le mani la lettera di Zuleyha, nelle Anticipazioni del 9 febbraio 2023 di Terra Amara

Mentre gli operai stanno ritinteggiando le pareti della camera dell'Akkaya, uno di loro fa accidentalmente cadere della vernice, che finisce anche su di una lettera. Poco dopo, Nazire trova la missiva in questione, e la consegna all'ex meccanico. Yilmaz ha finalmente tra le mani l'epistola che gli scrisse Zuleyha prima di provare a togliersi la vita, per confessargli di essere stata costretta a sposare Demir, e che, in verità, il piccolo Adnan non è figlio di quest'ultimo, bensì suo. Peccato che la lettera sia piuttosto sporca...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 6 all'11 febbraio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.