Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'8 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Jack confesserà a Finn di essere suo padre naturale. Per il medico sarà una confessione sconvolgente.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la puntata in onda l'8 febbraio 2023 su Canale5 alle ore 13.45, sarà determinante per la famiglia Finnegan. Nell'episodio vedremo Jack e Li arrivare a casa di Finn e Steffy e cominciare a raccontare la scomoda verità nascosta da anni. Il Finnegan senior dirà al figlio che le sue ricerche, sul suo padre naturale, possono fermarsi e gli confesserà di essere lui la persona che sta tentando di trovare. Per Finn sarà un vero shock; non solo capirà che l'uomo che l'ha cresciuto gli ha tenuto segreta una cosa così delicata ma capirà che sua madre, Li, è stata tradita e ingannata. Sarà qualcosa che non riuscirà a perdonare facilmente, non ora e forse mai.

Anticipazioni Beautiful: Jack e Li pronti ad affrontare Finn e la verità sulla sua nascita

Jack è sotto torchio e per lui è arrivato il momento di fare i conti con le proprie bugie. Il Finnegan ha confessato alla moglie di averla tradita e di averlo fatto con Sheila. Risultato di questo è stato proprio Finn, il ragazzo che insieme hanno adottato. Li ha così scoperto di essere non solo stata ingannata ma di essere stata spinta ad adottare il figlio naturale di suo marito, senza saperne assolutamente nulla. Per la donna è stato un vero colpo al cuore ed è certa che la stessa cosa varrà per suo figlio Finn, che è sicura non riuscirà mai e poi mai a perdonarlo.

Jack rivela a Finn di essere suo padre naturale: ecco le Anticipazioni di Beautiful dell'8 febbraio 2023

Li ha spinto Jack a raggiungere il prima possibile Finn, per confessargli questa tremenda verità. La dottoressa non intende coprire suo marito e nemmeno scusarlo per quello che ha fatto e per quello che farà passare al loro ragazzo. Il tradimento che ha compiuto è e sarà per sempre imperdonabile. I due arriveranno nella casa sulla scogliera, dopo aver avvertito Finn e Steffy del loro arrivo. I ragazzi capiranno sin da subito che qualcosa turba i coniugi Finnegan e ne avranno certezza quando li avranno davanti. Li si siederà in disparte e inviterà il marito a parlare. Sarà allora che Jack comincerà a dire di sapere chi sia il padre naturale di suo figlio e a confessare di averlo sempre saputo, visto che è proprio lui. In casa calerà il gelo.

Beautiful Anticipazioni: Finn sconvolto dalla verità su suo padre

Finn comincerà a balbettare e vorrà non aver capito bene quanto detto da suo padre. Il ragazzo verrà a scoprire che il suo papà adottivo è in realtà il suo genitore biologico, che ha avuto una storia con Sheila e ha tradito sua madre. Il segreto che ha appena scoperto è qualcosa di imperdonabile; una verità che va ben oltre le sue aspettative. E pensare che si era quasi sentito in colpa per il suo desiderio di conoscere la verità sulla sua nascita! Il bel dottore non riuscirà proprio a capire come possa essere successa una cosa del genere e con lui pure Steffy. La Forrester non avrà la forza neanche di commentare, tale sarà lo shock. Sarà il suo consorte a rispondere per entrambi, dicendo di essere sconvolto, schifato e furioso per aver appena capito che sia lui che la sua adorata mamma sono stati per anni ingannati. Abbraccerà quindi fortissimo Li, la sua unica vera famiglia insieme a Steffy e i bambini.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 febbraio 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.