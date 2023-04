Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 7 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 aprile 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 aprile 2023 - Hope sarà molto contenta per la sincerità di sua madre. La piccola Logan ringrazierà la sua mamma per averle raccontato tutto e cercherà di rassicurarla. Nessuno saprà mai cosa è successo la notte di Capodanno. Douglas non lo dirà a nessuno e ovviamente lei manterrà il riserbo. Ma Brooke sarà comunque molto spaventata; si dirà infatti certa che se Ridge lo venisse a scoprire, le cose tra loro andrebbero malissimo e lui non avrebbe pietà. La mollerebbe in tronco, senza darle neanche un'attenuante. Intanto tra Ridge e Taylor continuerà il momento di tenerezza e Steffy e Thomas ne approfitteranno. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 7 aprile 2023 - Zuleyha è di nuovo con le lacrime agli occhi. La Altun, benché abbia chiesto con fermezza a l'Akkaya di voltare pagina, visto che lui e sua moglie stanno per diventare genitori, è la prima a non essere in grado di farlo. La ragazza osserva con il cuore a pezzi Yilmaz e la Hekimoglu organizzare una cena, proprio come una coppia modello. I due, inoltre, hanno invitato a mangiare con loro anche Sabahattin e Julide. Mujgan ha avuto l'idea, notando che tra il primario e il pm ci fosse un certo feeling... e potrebbe non essersi sbagliata! Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 7 aprile 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 7 aprile​ 2023 - Victor è nascosto e in salvo da giorni grazie all'aiuto di Carmen, Ines e Kiros ma ora le cose iniziano a mettersi male: una fuga dalla colonia sembra impossibile da programmare e soprattutto, Ines, non sa quanto ancora riuscirà a scampare il carcere per continuare ad aiutare suo figlio. La donna ha due buone ragioni per temere la prigione: l'omicidio di Alicia e l'alto tradimento. Le indagini sulla morte di Alicia infatti proseguono e Linda trova il libro "della discordia", quel libro che sia Angel che Ines cercano di evitare finisca nelle mani degli inquirenti. Nel frattempo Ventura scopre che Ines è in possesso del suo libretto degli assegni. L'uomo inizia quindi a sospettare che la moglie stia facendo di tutto per aiutare Victor! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

