Beautiful Anticipazioni 7 aprile 2023: Brooke è terrorizzata. Ridge la lascerà!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke rivelerà a Hope di aver paura che Ridge la lasci, a causa del bacio con Deacon.

Nella puntata di Beautiful in onda il 7 aprile 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Hope sarà molto contenta per la sincerità di sua madre. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la piccola Logan ringrazierà la sua mamma per averle raccontato tutto e cercherà di rassicurarla. Nessuno saprà mai cosa è successo la notte di Capodanno. Douglas non lo dirà a nessuno e ovviamente lei manterrà il riserbo. Ma Brooke sarà comunque molto spaventata; si dirà infatti certa che se Ridge lo venisse a scoprire, le cose tra loro andrebbero malissimo e lui non avrebbe pietà. La mollerebbe in tronco, senza darle neanche un'attenuante. Intanto tra Ridge e Taylor continuerà il momento di tenerezza e Steffy e Thomas ne approfitteranno.

Anticipazioni Beautiful: Brooke terrorizzata. Ridge la lascerà

Brooke ha confessato tutto. Hope ha scoperto che l'uomo vestito da Babbo Natale era suo padre e questa verità l'ha lasciata senza parole. La ragazza sarà però molto grata alla mamma per essere stata sincera con lei e si farà avanti per aiutare la mamma a uscire da questa brutta situazione. Brooke le rivelerà di aver tenuto il segreto per Ridge e le dirà di essere spaventata che suo marito possa scoprire del bacio con Deacon. Se così fosse, per il loro matrimonio sarebbe la fine. Il Forrester non perdonerà mai e poi mai una cosa del genere e deciderà, sicuramente, ti rompere con lei. Hope non ne sarà invece così certa.

Beautiful Anticipazioni: Tra Carter e Paris è amore?

Mentre Hope cercherà di rassicurare Brooke che Ridge sarà sicuramente capace di perdonarla, Carter e Paris continueranno a passare la loro serata romantica insieme. I due ragazzi hanno ceduto alla passione e si sono baciati, ripetutamente. Il loro rapporto sembra destinato a evolvere ma l'ombra di Zende tornerà a tormentare il Walton. L'avvocato si chiederà se sia giusto o meno continuare quello che sta facendo con la Buckingham ma lei le ribadirà di essere una donna libera e non legata al Forrester.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Thomas tornano all'attacco

Ridge e Taylor invece continueranno a ricordare i tempi passati. La Hayes ha rivelato al marito di non essere voluta tornare a casa prima, per non vedere lui e Brooke di nuovo insieme ma di essersi alla fine convinta che stare insieme alla sua famiglia, fosse l'unica cosa importante nella sua vita. Ridge sarà commosso da questa dichiarazione e i due si abbracceranno forte. Steffy e Thomas li troveranno così e ne approfitteranno per tornare sullo stesso argomento di sempre. I due fratelli tenteranno di convincere i loro genitori a rimettersi insieme e ribadiranno a Ridge che Brooke prima o poi finirà per farlo soffrire... di nuovo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 al 9 aprile 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.