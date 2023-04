Terra Amara Anticipazioni 7 aprile 2023: Zuleyha e Fekeli soffrono per Yilmaz...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 7 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che tanto Zulelyha quanto Fekeli stanno male nel sapere che Yilmaz si è trasferito nell'ex casa di Sermin...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 aprile, alle 14.10, il trasloco di Yilmaz e Mujgan nell'ex casa di Sermin, come era prevedibile, genera malumore negli Yaman. Nel frattempo, Behice, che sembra aver cominciato a provare un interesse per Fekeli, lo consola: anche lui è triste per il trasferimento del figlioccio. Dopodiché, Zuleyha assiste in lacrime alla cena organizzata dall'Akkaya e dalla dottoressa, a cui sono stati invitati Sabahattin e Julide, tra i quali pare stia nascendo qualcosa...

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Zuleyha sono turbati...

C'è caos alla tenuta. Ora che Yilmaz e Mujgan si sono trasferiti nell'ex casa di Sermin, divenendo così i loro nuovi vicini, Hunkar, - ma specialmente - Demir e Zuleyha sono evidentemente turbati. La signora teme che la vicinanza possa far cadere in tentazione la nuora e l'ex meccanico, mentre l'imprenditore è un fascio di nervi: non sopporta il pensiero che l'Akkaya sia ad un passo dalla Altun. Quest'ultima, invece, è un'anima in pena, dato che è ancora innamorata dell'ex fidanzato che, ora, avrà sempre sotto agli occhi insieme alla sua famiglia...

Terra Amara Anticipazioni: Behice consola Fekeli...

Zuleyha non è la sola a soffrire per il trasloco di Yilmaz. Fekeli non riesce a darsi pace. L'uomo è dispiaciuto di aver deluso il figlioccio, tanto da spingerlo a fare i bagagli per andare a vivere altrove. Inoltre, Fekeli conosce già piuttosto bene la sofferenza che si prova nel doversi separare dai propri figli, poiché i suoi due eredi sono morti tempo fa. Profondamente angosciato, l'ex galeotto si lascia consolare da Behice, la quale ha deciso di fermarsi ancora un po' di tempo nella sua villa. D'altra parte, a Behice non costa molta fatica, sentimentalmente interessata com'è a Fekeli...

La protagonista è di nuovo con le lacrime agli occhi. La Altun, benché abbia chiesto con fermezza a l'Akkaya di voltare pagina, visto che lui e sua moglie stanno per diventare genitori, è la prima a non essere in grado di farlo. La ragazza osserva con il cuore a pezzi Yilmaz e la Hekimoglu organizzare una cena, proprio come una coppia modello. I due, inoltre, hanno invitato a mangiare con loro anche Sabahattin e Julide. Mujgan ha avuto l'idea, notando che tra il primario e il pm ci fosse un certo feeling... e potrebbe non essersi sbagliata!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.