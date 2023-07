Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 30 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 30 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 luglio 2023 - Taylor darà un prezioso consiglio a Steffy. La Hayes spingerà la figlia a lasciare Los Angeles per riprendere fiato, allontanarsi dai ricordi di Finn e ritrovare se stessa. Intanto Eric assicurerà a Donna di voler continuare a frequentarsi nonostante la loro preoccupazione per Quinn. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 30 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 30 luglio 2023 - vedremo che una volta in ospedale, l'ex sarta si è imposta affinché Mujgan non entrasse in sala operatoria, temendo che quest'ultima potesse provare ad uccidere il piccolo Adnan. Dopotutto, la dottoressa sa che il bimbo è figlio dell'Akkaya, e ha già dato prova di essere in grado di compiere un omicidio per la folle gelosia da cui è affetta. Ora, tuttavia, finalmente Adnan viene dichiarato fuori pericolo. Zuleyha tira un sospiro di sollievo, come l'ex meccanico e lo Yaman. Nonostante ciò, Yilmaz e l'acerrimo nemico tornano a scontrarsi ferocemente sulla questione della paternità del fratellino di Leyla e Kerem Ali. La ragazza non riesce a crederci, ed è furiosa con entrambi: Adnan è vivo per miracolo, ed ha rischiato di morire proprio a causa della loro rivalità, come possono continuare a discutere anche in momento simile? Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 30 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 30 luglio​ 2023 - Carmen riceve l'improvvisa, ma molto gradita, visita di Dolores, sua madre. Purtroppo la ragazza capisce ben presto che Francisco l'ha illusa per tutti questi anni in cui le ha nascosto la relazione con Patricia e ora, Carmen, pretende che lo faccia! Patricia intanto è convinta che Carmen nasconda qualcosa perché ha passato la notte fuori casa. La verità è che la ragazza è stata in capanna con Kiros. Linda è in pena per Faustino e chiede a Victor di aiutarla a cercarlo. Mario intanto accetta di raccontare a Julia tutta la storia di Carmen, ma vengono interrotti da Ribero, così rimandano la conversazione a più tardi. Elena è in pensiero per Dani, ma lui si sente soffocare e vorrebbe vivere la relazione con Manu serenamente. Cloe sorprende Manu e Dani mentre si baciano e poco dopo chiede a Ribero di impegnarsi nella loro relazione adottando un cane. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

