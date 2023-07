Beautiful, Anticipazioni Puntata del 30 luglio 2023: Taylor spinge Steffy ad andarsene. Los Angeles non è più posto per lei!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 30 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Taylor spingerà Steffy a lasciare Los Angeles per riprendersi mentre Eric rassicurerà Donna di non voler chiudere con lei.

Nella puntata di Beautiful in onda il 30 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Taylor darà un prezioso consiglio a Steffy. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Hayes spingerà la figlia a lasciare Los Angeles per riprendere fiato, allontanarsi dai ricordi di Finn e ritrovare se stessa. Intanto Eric assicurerà a Donna di voler continuare a frequentarsi nonostante la loro preoccupazione per Quinn.

Anticipazioni Beautiful: Taylor consiglia a Steffy di lasciare Los Angeles

Thomas ha chiesto scusa a Steffy e tutta la sua famiglia si è riunita intorno alla ragazza, per darle coraggio. Taylor si farà avanti con un prezioso consiglio per la figlia. La spingerà a lasciare la sua casa e la città, per non avere più le cose di Finn intorno. Steffy rimarrà senza parole per questa proposta ma dirà di non sentirsi pronta per abbandonare i posti in cui è stata felice con suo marito. La giovane cambierà idea?

Beautiful Anticipazioni: Li pronta a riabbracciare Finn

Finn è vivo ma nessuno deve saperlo. Mentre Steffy si strugge per la morte di suo marito e non ha neanche il coraggio di lasciare la città per riprendere fiato, Li continua ad aspettare che suo figlio si svegli. La donna prometterà ancora una volta di proteggere il suo bambino da chiunque, persino da sua moglie. Ma fino a quando reggerà questa menzogna? Fino a quando Steffy ignorerà che il suo amato è salvo?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric rassicura a Donna che tra loro non finirà

Donna ha interrogato Eric sui suoi propositi. La Logan ha voluto sapere se il Forrester si sentisse in colpa per quello che stanno facendo e se in cuor suo voglia chiudere la loro relazione clandestina. Eric la rassicurerà di non essersi mai sentito così felice, forse nemmeno con Quinn, e di non volere che tutto questo finisca. Dovrà trovare, prima o poi, il coraggio di parlare con la moglie ma per ora non vorrà pensare ad altro se non alla loro bella unione e a come si sente finalmente vivo. Donna ne sarà davvero contenta e tirerà un sospiro di sollievo nel sapere che il suo “orsacchiotto” vuole lei e solo lei.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 luglio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.