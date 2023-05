Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 18 maggio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 maggio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 18 maggio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 maggio 2023 - Grace continuerà a pungolare Zende e a spingerlo a chiedere a Paris di sposarlo. La dottoressa non saprà però che, in quel momento, sua figlia sta vivendo il suo sogno d'amore con Carter, a cui rivelerà il suo amore. Intanto Ridge sarà sconvolto da una dichiarazione di Brooke. Lo stilista non si sarebbe mai aspettato una decisione simile da sua moglie. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 maggio 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 18 maggio 2023 - il padrino di Yilmaz, dopo aver detto addio ad Hunkar, decide di distogliere il suo pensiero da lei, dedicandosi ad altro. Grazie ad una sua generosa donazione, a Cukurova viene inaugurata una nuova scuola. La struttura, così come è stato deciso da Fekeli stesso, porterà il nome di Behice Hekimoglu. Un gesto eclatante, che consente al suocero di Mujgan di ringraziare la donna per l'aiuto che gli ha dato in passato. Ovviamente, infatuata com'è di Fekeli, Behice non potrebbe esserne più felice. Al contrario, la madre di Demir non lo è per niente. Che ciò sancisca la rottura definitiva tra i due storici amanti? Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 15 al 21 maggio 2023.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 18 maggio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 18 maggio​ 2023 - intanto in Africa la guerra continua, la Guardia coloniale ha trovato alcuni bauli pieni di armi che si sospetta siano di Victor. Carmen teme che che sia stata Patricia a incastrarlo ma non trova il supporto di nessuno e la situazione di Victor si fa sempre più grave. Linda cerca disperatamente di convincere il padre a rimanere a Rio Muni. Ma una sua iniziativa compromette definitivamente questa possibilità. Julia riceve una notizia che la sorprende e sconvolge: sua madre ha deciso di prendere un'aspettativa dal lavoro per restare insieme a lei. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 15 al 19 maggio 2023.