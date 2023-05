Un Altro Domani Anticipazioni 18 maggio 2023: il passo falso di Linda

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 18 maggio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Linda cerca di convincere il padre a rimanere a Rio Muni, ma una sua iniziativa compromette definitivamente questa possibilità. Julia riceve una notizia sorprendente.

Anticipazioni Un Altro Domani: nuovo colpo di scena!

Sergio ha insegnato a non fidarsi di lui, quando c'è di mezzo il giovane infatti, i colpi di scena (negativi) sono sempre dietro l'angolo. Nella Puntata in onda però, accadrà qualcosa di diverso: per una volta sarà Sergio a essere seriamente provato dallo scontro con Julia. La situazione è così complicata e la guerra si è fatta così aspra da convincere inaspettatamente Sergio a deporre le armi. A sorpresa Il ragazzo rinuncia al suo lavoro in bottega.

Anticipazioni Un Altro Domani: nuova lettera diffamatoria contro Julia...

Le cose si complicano per la povera Julia, gli articoli diffamatori sul sito Julimaria non sono terminati, nuove parole durissime arrivano a minare la riapertura del laboratorio e questa volta, nel mirino del giornalista non c'è solo lei ma anche i suoi amici del paese. Il mistero sull'identità di chi c'è dietro quegli scritti resta fittissimo ma i sospetti di Julia non possono che ricadere su una sola persona: Sergio!

Linda è delusa, nella puntata di Un Altro Domani del 18 maggio 2023

Intanto in Africa la guerra continua, la Guardia coloniale ha trovato alcuni bauli pieni di armi che si sospetta siano di Victor. Carmen teme che che sia stata Patricia a incastrarlo ma non trova il supporto di nessuno e la situazione di Victor si fa sempre più grave. Linda cerca disperatamente di convincere il padre a rimanere a Rio Muni. Ma una sua iniziativa compromette definitivamente questa possibilità. Julia riceve una notizia che la sorprende e sconvolge: sua madre ha deciso di prendere un'aspettativa dal lavoro per restare insieme a lei.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45