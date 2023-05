Terra Amara Anticipazioni 18 maggio 2023: Fekeli preferisce Behice ad Hunkar!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 18 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Fekeli fa un "regalo" a Behice. Tra lui ed Hunkar, dunque, è davvero finita?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 maggio, alle 14.10, grazie alla generosa donazione di Fekeli, viene inaugurata una nuova scuola a Cukurova che, per volere dell'imprenditore, porterà il nome di Behice Hekimoglu. Fekeli, infatti, con questo gesto vuole dimostrare alla zia di Mujgan la sua gratitudine per l'aiuto che gli ha dato in passato. Ciò sembra causare una frattura definitiva tra l'uomo ed Hunkar...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli rassicura Hunkar...

Dopo aver avuto un infarto, Fekeli è tornato a casa. L'uomo era felice di essere stato dimesso dall'ospedale, e di essere finalmente circondato dall'affetto dei suoi cari. Tuttavia, una volta rimasto solo, il suo umore è cambiato. Fekeli doveva incontrare Hunkar, per rincuorarla: non avrebbe detto a nessuno che, in realtà, il padre del piccolo Adnan non è Demir, bensì Yilmaz. Infatti, a parer suo, neanche a quest'ultimo avrebbe giovato scoprirlo. Nella peggiori delle ipotesi, ci sarebbe stato uno spargimento di sangue...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli dice addio ad Hunkar!

L'ex galeotto ha rassicurato la signora sul fatto che avrebbe tenuto la bocca chiusa, e poi le ha detto addio. Per quanto Hunkar fosse sollevata al pensiero che Fekeli avrebbe mantenuto il segreto in merito alla verità sulla paternità del nipotino, era al contempo affranta al pensiero di doversi separare da lui per sempre. Neanche per Fekeli è stato facile, però sentiva di non avere altra scelta: l'amata l'ha troppo deluso con tutte queste macchinazioni e con tutte queste menzogne.

Fekeli omaggia Behice, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 18 maggio 2023

Il padrino di Yilmaz, dopo aver detto addio ad Hunkar, decide di distogliere il suo pensiero da lei, dedicandosi ad altro. Grazie ad una sua generosa donazione, a Cukurova viene inaugurata una nuova scuola. La struttura, così come è stato deciso da Fekeli stesso, porterà il nome di Behice Hekimoglu. Un gesto eclatante, che consente al suocero di Mujgan di ringraziare la donna per l'aiuto che gli ha dato in passato. Ovviamente, infatuata com'è di Fekeli, Behice non potrebbe esserne più felice. Al contrario, la madre di Demir non lo è per niente. Che ciò sancisca la rottura definitiva tra i due storici amanti?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 15 al 21 maggio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.