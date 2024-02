Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 febbraio 2024 - Taylor cederà alle lusinghe di Ridge. La Hayes si lascerà convincere dalle parole del suo ex marito e i due suggelleranno la loro ritrovata sintonia e unione, con un appassionato bacio. Steffy e Thomas saranno molto felici mentre Donna ed Eric, informati pure loro della novità, storceranno il naso. Intanto Brooke arriverà ad Aspen e continuerà a sperare che le cose non le sfuggano di mano. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 5 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 5 febbraio 2024 - il giorno dopo la festa di fidanzamento di Fikret e Betul, Zuleyha riceve in ufficio un regalo da parte di Hakan; c'è anche un biglietto con su scritto che le deve parlare, e che le dà appuntamento per la sera. Nel corso della cena, l'imprenditore le chiede di sposarlo, e poi si prepara a rivelarle la sua vera identità. Tuttavia, il Gumusoglu verrà interrotto bruscamente e tragicamente: un proiettile raggiungerà la signora alla testa... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 febbraio 2024 - Martina dovrà fare ricorso a tutta la sua calma, per affrontare la sua più grande rivale. Alla tenuta è arrivata Beatriz. La ragazza, che si spaccia per grande amica della marchesina, nasconde in realtà una grande sete di vendetta. Ma perché ce l’ha tanto con la cugina di Catalina e Manuel? Don Alonso non sarà per nulla contento di questa nuova ingombrante presenza a La Promessa. Aiuterà la nipote a cacciarla dalla sua casa? Martina farà in modo che la giovane torni a Madrid? Qui la trama completa de La Promessa.

