Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 gennaio 2024 - Steffy e Taylor saranno in viaggio verso Aspen. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Hayes sarà atterrita e molto delusa. La dottoressa ribadirà alla figlia di non voler più soffrire per Ridge e si dirà più che convinta che non ci siano speranze per lei e il suo ex marito. Brooke sarà sempre tra loro, come un’ombra pericolosa. Intanto Liam e Brooke continueranno a parlare di Hope e del suo rapporto con Thomas, che presto potrebbe portarla a correre altri grandi pericoli. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 29 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 29 gennaio 2024 - Fikret non lo sa, ma è stata Betul ad orchestrare tutto affinché la polizia li sorprendesse insieme nella stanza d'albergo. Infatti, la giovane vuole costringere il rosso a sposarla per mettere le mani sulle ricchezze di Fekeli. Intanto, Lutfiye riceve una telefonata a dir poco sconvolgente da parte di Huseyin... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 gennaio 2024 - Salvador gelerà Maria con una rivelazione. Il ragazzo confesserà alla sua amata di non pensare più al matrimonio con lei e le rivelerà di essere ancora molto scosso per quello che ha subito in guerra. Sono tali e tanti i ricordi dolorosi che ha, che – per il momento – non riesce a concentrarsi su altro. Per la Fernandez sarà un duro colpo; la giovane – unica a sperare sino all’ultimo che il suo innamorato fosse ancora vivo – si sentirà messa da parte. Ma qualcuno le suggerirà qualcosa per far tornare il sorriso al cameriere. Qui la trama completa de La Promessa.

