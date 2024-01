Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 gennaio 2024: Taylor distrutta dal dolore. Ridge l'ha messa ko!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 29 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor sarà distrutta e Steffy faticherà a farle tornare il sorriso. Liam sarà invece molto preoccupato per Hope, sempre più vicina a Thomas.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 29 gennaio 2024, alle ore 13.45, Steffy e Taylor saranno in viaggio verso Aspen. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Hayes sarà atterrita e molto delusa. La dottoressa ribadirà alla figlia di non voler più soffrire per Ridge e si dirà più che convinta che non ci siano speranze per lei e il suo ex marito. Brooke sarà sempre tra loro, come un’ombra pericolosa. Intanto Liam e Brooke continueranno a parlare di Hope e del suo rapporto con Thomas, che presto potrebbe portarla a correre altri grandi pericoli.

Anticipazioni Beautiful: Taylor è distrutta

Steffy è corsa ai ripari, ha fatto le valigie, sistemato i bambini ed è salita insieme a Taylor sull’aereo privato dei Forrester, per volare ad Aspen. La ragazza spera che l’aria di montagna e l’allontanamento dalla città, momentaneo, aiutino sua madre a riprendersi ma soprattutto a cambiare idea sul suo desiderio di andarsene per sempre da Los Angeles. Taylor non è però così tanto entusiasta e certa che questa parentesi montanara possa aiutarla. La Hayes è distrutta dal dolore. Sapere che Ridge, nonostante i suoi sentimenti, sia tornato da Brooke, l’ha messa completamente ko. La dottoressa ha il cuore spezzato e sembrerà che nulla riesca a lenire il suo dolore.

Beautiful Anticipazioni: Ridge non si capacita del tradimento di Brooke

Ridge ha affrontato Brooke faccia a faccia ma la moglie non gli ha rivelato nulla sulla chiamata ai servizi sociali. Si era immaginato tutt’altro, una vera e propria confessione su quanto accaduto. La Logan però ha fatto finta di nulla e anzi ha ribadito più volte di essere sconvolta dell’arrivo degli agenti a Villa Forrester. Per lo stilista, che non ha mosso contro di lei accuse dirette ma ha aspettato che fosse lei a raccontare tutto, si è trattato di una pugnalata al cuore. Tornato alla Forrester Creations, Ridge sfogherà la sua frustrazione con Thomas, che tornerà a dire al padre di prendere le distanze dalla consorte, che lo farà sempre soffrire.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam all’attacco?

Brooke ha tentato un’altra volta di spingere Hope a stare lontana da Thomas ma anche stavolta le preghiere della madre sono rimasta inascoltate. La Logan senior spronerà Liam, con cui si troverà di nuovo a parlare da sola, a passare all’attacco. Hope sicuramente lo ascolterà ma lui dovrà essere più ferreo che mai. Lo Spencer comunicherà alla suocera di essere molto in ansia per il comportamento della consorte, fin troppo buona e comprensiva con il pazzo Forrester.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 gennaio al 3 febbraio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.