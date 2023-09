Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 settembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 29 settembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 settembre 2023 - Brooke e Ridge saranno certi di avere in pugno Sheila. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due, dopo la visita di Baker, avranno la soluzione per incastrare la Carter. I due confesseranno a Liam e Hope di aver capito che a liberare la rossa è stato una loro vecchia conoscenza: Mike Guthrie. Intanto continuerà il calvario del povero Finn, drogato e tenuto sotto stretta sorveglianza dalla sua pazza madre e dal suo amico secondino, che vorrebbe persino lasciarlo morire. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 29 settembre 2023 - lo Yaman ancora non lo sa, ma ha davanti a sé il nuovo primario dell'ospedale di Cukurova: la Kahraman sarà la sostituta di Mujgan. Quando quest'ultima lo viene a sapere, non la prende per niente bene. L'Hekimoglu non sopporta l'idea di essere stata rimpiazzata da tale Umit. Behice, allora, le consiglia di aprire uno studio tutto suo, magari in quel di Istanbul. Interviene Fekeli, che non vuole separarsi dal piccolo Kerem, le suggerisce invece di aprirne uno proprio in paese. A chi deciderà di dare ascolto la dottoressa? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 settembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 settembre 2023 - Don Alonso cercherà di capire qualcosa in più sull’eredità del Barone. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese rifiuterà di incontrare il Duca De Los Infantes, in visita alla tenuta e questo farà infuriare il padre di Jimena, che comunicherà alla figlia di voler impedire che lei sposi Manuel. La ragazza però avrà ben altre idee in mente. Qui la trama completa de La Promessa.