Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 settembre 2023: Brooke e Ridge sanno come incastrare Sheila!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 29 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke e Ridge saranno pronti a incastrare Sheila. I due hanno un indizio che risolverà il caso!

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 29 settembre 2023, alle ore 13.45, Brooke e Ridge saranno certi di avere in pugno Sheila. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due, dopo la visita di Baker, avranno la soluzione per incastrare la Carter. I due confesseranno a Liam e Hope di aver capito che a liberare la rossa è stato una loro vecchia conoscenza: Mike Guthrie. Intanto continuerà il calvario del povero Finn, drogato e tenuto sotto stretta sorveglianza dalla sua pazza madre e dal suo amico secondino, che vorrebbe persino lasciarlo morire.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge convinti di aver trovato la soluzione all’evasione di Sheila

Baker ha fatto visita a Brooke e Ridge per dare loro una nuova informazione sull’evasione di Sheila. Il detective ha rivelato loro di aver scoperto che ad aiutare la Carter a fuggire, è stata un dipendente della prigione e ha confessato di averlo scoperto grazie all’aiuto del secondino Mike Guthrie. La Logan e il Forrester hanno impiegato poco tempo per ricordare di conoscere molto bene il Guthrie e per capire che a dare una mano alla rossa, è stato proprio lui. I due hanno così deciso di intervenire in prima persona ma prima dovranno avvertire Hope e Liam.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Ridge pronti ad affrontare Mike

Brooke e Ridge informeranno Hope e Liam di avere un’informazione molto interessante su Sheila. I due riveleranno ai ragazzi di aver scoperto che in carcere lavora Mike Guthrie, grande amico della Carter e suo ex braccio destro nel crimine. La Logan e il Forrester saranno pronti a intervenire di persona e richiameranno Baker per organizzare un loro incontro con Mike, per ottenere finalmente la sua confessione e localizzare, sicuramente, Brooke. Riusciranno a farlo davvero?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn rischia di morire

Sheila ha drogato Finn per tenerlo buono e per evitare che il ragazzo tenti di nuovo la fuga. La Carter vuole convincerlo a farsi curare da lei e forse anche a dimenticare Steffy, che ha lasciato Los Angeles e che potrebbe presto rifarsi una vita. La rossa è convinta di quello che vuole fare e non si lascia e non si lascerà neanche in futuro, convincere da Mike a fuggire e far morire suo figlio, di nuovo. Il Guthrie è stato molto chiaro; vorrebbe che la sua amica se ne andasse con lui e che nessuno di loro due rischiasse di finire in manette. Ma Mike dovrà desistere, visto che Sheila gli farà capire che non intenderà mai e poi mai seguire i suoi consigli. E farà molto male, visto che Brooke e Ridge stanno per gettarsi addosso al secondino.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 30 settembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.