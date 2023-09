Terra Amara Anticipazioni 29 settembre 2023: Demir affascinato da Umit...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 29 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Demir presta soccorso ad Umit, da cui è chiaramente attratto. Mujgan, invece, delusa, riceve due preziosi consigli...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 settembre 2023, alle 14.10, Umit Kahraman è da poco giunta a Cukurova, e già è in difficoltà: non riesce a montare una ruota di scorta. Demir s'imbatte casualmente in lei e le presta soccorso. Nel frattempo, l'uomo le fa delle domande circa la sua identità, ma, evidentemente, Umit non vuole rispondergli. Ancora nessuno lo sa, però lo Yaman ha davanti a sé il nuovo primario dell'ospedale del paese. Quando Mujgan ne entra a conoscenza ci resta molto male. Behice, allora, le consiglia di aprire un suo studio ad Istanbul, mentre Fekeli le suggerisce di aprirlo a Cukurova...

Terra Amara Anticipazioni: Arriva Umit!

Demir ha appena fatto un incontro che lo ha lasciato di stucco. L'uomo si è casualmente imbattuto in una giovane donna tanto bella quanto misteriosa che non aveva mai visto prima. Ma di chi si tratta? Il suo nome è Umit Kahraman, e, chiaramente, lo Yaman non è rimasto per niente indifferente al suo innegabile fascino. Pertanto, l'imprenditore sarà felice quando la rivedrà...

Terra Amara Anticipazioni: Demir incontra di nuovo Umit...

Demir incontra di nuovo - e di nuovo per puro caso - la nuova arrivata. Umit è in mezzo alla strada, e chiaramente in difficoltà: non riesce a cambiare una ruota di scorta. Quando il padre della piccola Leyla se ne accorge, corre a prestarle aiuto. Mentre le dà una mano, lo Yaman cerca di fare conversazione, però non gli riesce facile. La ragazza è piuttosto vaga nel rispondere alle domande che lui le pone, soprattutto quando riguardano la sua identità...

Mujgan indispettita, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 29 settembre 2023

Lo Yaman ancora non lo sa, ma ha davanti a sé il nuovo primario dell'ospedale di Cukurova: la Kahraman sarà la sostituta di Mujgan. Quando quest'ultima lo viene a sapere, non la prende per niente bene. L'Hekimoglu non sopporta l'idea di essere stata rimpiazzata da tale Umit. Behice, allora, le consiglia di aprire uno studio tutto suo, magari in quel di Istanbul. Interviene Fekeli, che non vuole separarsi dal piccolo Kerem, le suggerisce invece di aprirne uno proprio in paese. A chi deciderà di dare ascolto la dottoressa?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 25 al 30 settembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.