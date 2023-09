La Promessa Anticipazioni 29 settembre 2023: Le nozze di Jimena e Manuel sono in pericolo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 29 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che il Duca De Los Infantes vorrà rompere il fidanzamento di Jimena ma la ragazza lo gelerà. Non intenderà rinunciare a Manuel... non ora!

Nella puntata de La Promessa in onda il 29 settembre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, Don Alonso cercherà di capire qualcosa in più sull’eredità del Barone. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese rifiuterà di incontrare il Duca De Los Infantes, in visita alla tenuta e questo farà infuriare il padre di Jimena, che comunicherà alla figlia di voler impedire che lei sposi Manuel. La ragazza però avrà ben altre idee in mente.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso e Cruz in lite furiosa

Don Alonso e Cruz continueranno a battibeccare per via della spilla e si accuseranno a vicenda. La marchesa dirà al marito di averla sempre amata di meno rispetto alla sua prima moglie e di aver trattato suo padre come un fastidioso ospite. La donna dirà di essere certa che il suo genitore se ne sia andata all’improvviso, proprio a causa dei terribili rapporti con il genero. Cruz finirà persino per imputare al consorte la colpa della morte del proprio padre.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso indaga sull’eredità del Barone

Don Alonso fuggirà dalle accuse di Cruz e si occuperà di faccende molto più importanti, ovvero dell’eredità del Barone. Il marchese cercherà di capire a chi andrà il denaro del nobile e si metterà al telefono con l’avvocato. La sua chiamata sarà così intensa, da evitare l’incontro con il Duca De Los Infantes, arrivato alla tenuta dopo aver avuto la certezza che i marchesi hanno organizzato il matrimonio di Manuel e Jimena, solo per motivi economici.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Il Duca De Los Infantes vuole annullare le nozze ma Jimena

Il Duca De Los Infantes ha avuto la certezza che Don Alonso e Cruz hanno organizzato il matrimonio di Manuel e Jimena, solo per avere la dote della ragazza. Avere i consuoceri in bancarotta è qualcosa che il duca non potrà permettere che accada e dopo aver scoperto che il Marchese non intenderà riceverlo a breve, si recherà direttamente da sua figlia, per dirle di avere intenzione di rompere il fidanzamento. La ragazza lo gelerà e gli dirà chiaramente di non avere alcuna intenzione di separarsi dal Lujan. Jimena sta imbrogliando Manuel e ora che ha ottenuto che il giovane sia innamorato di lei, il matrimonio si farà e nessuno le impedirà di diventare sua moglie.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.