Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 settembre 2023

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 settembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 28 settembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 settembre 2023 - Finn se la vedrà davvero brutta. Sheila, per domare il ragazzo, passerà alle maniere forti e lo narcotizzerà. La Carter vorrà tenerlo più a lungo sotto il suo controllo e le tenterà tutte. Mike, tornato da lei, le consiglierà vivamente di fuggire con lui e di lasciare Finnegan al suo destino, anche se questo lo porterà alla morte. La rossa non ne vorrà sapere e continuerà a spingere il suo amico a darle una mano, per raggiungere i suoi obiettivi. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 28 settembre 2023 - Fikret si dirige verso il cimitero. Il ragazzo, che appare particolarmente scosso, è alla ricerca di una lapide nello specifico, quella di Adnan Yaman senior. Una volta che è giunto davanti alla sua tomba, Fikret si lascia andare ad un lungo sfogo. Quest'ultimo ammette di essere in realtà il figlio illegittimo dell'uomo. Infatti, la madre ebbe una relazione clandestina con Adnan e, quando il fratello di Fekeli, Musa, lo scoprì, cacciò via lei e Fikret, benché fosse solo un bambino. Dunque, Fikret è il fratellastro di Demir, arrivato a Cukurova appositamente per vendicarsi di lui! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 settembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 settembre 2023 - Jana non mollerà la presa con Curro. La ragazza, dopo aver insinuato che Don Lorenzo non è il padre del giovane conte, vorrebbe ritornare alla carica con il fratello e dirgli tutta la verità. Maria le consiglierà di aspettare e di non causare ulteriori danni. Intanto Jana si concentrerà nel riparare l’aereo di Manuel, insieme a Catalina. Qui la trama completa de La Promessa.