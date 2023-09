La Promessa Anticipazioni 28 settembre 2023: Jana non molla la presa. Curro deve sapere la verità!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jana vuole tornare alla carica con Curro ma Maria la frena.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 settembre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, ci rivelano che Jana non mollerà la presa con Curro. La ragazza, dopo aver insinuato che Don Lorenzo non è il padre del giovane conte, vorrebbe ritornare alla carica con il fratello e dirgli tutta la verità. Maria le consiglierà di aspettare e di non causare ulteriori danni. Intanto Jana si concentrerà nel riparare l’aereo di Manuel, insieme a Catalina.

Anticipazioni La Promessa: Jana torna alla carica con Curro

Curro è furioso con Jana, dopo che la ragazza si è permessa di insinuare che Don Lorenzo non sia suo padre. Il giovane conte non ha apprezzato che la cameriera abbia detto nuovamente la sua e se l’è presa con lei. In lui però qualcosa starà cambiando. I dubbi sulla sua vera identità lo stanno martoriando e il comportamento di Lorenzo, sempre violento e poco affettuoso, potrebbe in effetti celare un segreto inconfessabile.

La Promessa Anticipazioni: Maria ferma Jana

Jana vorrebbe dire a Curro cosa ha scoperto su di lui e vorrebbe confessargli di essere sicura che Lorenzo non sia suo padre e che forse, in realtà, lo era il barone. La ragazza però non riuscirà a dirgli niente. Maria le consiglierà di non forzare la mano e di lasciare il ragazzo a fare da solo. E in effetti Curro comincerà a pensare di chiedere spiegazioni a Cruz. Jana sarà molto contenta che il suo fratellino stia agendo da solo e voglia scoprire la verità.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana pronta ad aiutare Manuel

Jana ha un piano per aiutare Manuel e con Catalina farà in modo di riparare l’aereo del Lujan. Le due studieranno i progetti del ragazzo e gli faranno trovare il velivolo nell’hangar, sperando che il giovane si ricordi della sua passione per il volo. Intanto Don Alonso, dopo la dura lite con Cruz, comincerà a indagare sull’eredità del Barone e rifiuterà di incontrare il Duca De Los Infantes, deciso a parlargli del matrimonio tra sua figlia e Manuel.

