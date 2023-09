Terra Amara Anticipazioni 28 settembre 2023: Ecco chi è davvero Fikret!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 28 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Gaffur torna alla tenuta. Zuleyha, invece, prende il posto di Hunkar, mentre Demir conosce Umit. Nel frattempo, Fikret si abbandona ad un lungo sfogo...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 settembre 2023, alle 14.10, Gaffur, dopo aver scoperto di essere stato ingannato, fa ritorno alla tenuta con la scusa della nostalgia di casa. Una volta rientrato, Demir accetta di restituirgli il suo posto di lavoro. Dopo tre mesi, Zuleyha raccoglie l'eredità di Hunkar: è lei ora la nuova signora di Cukurova. Intanto, il marito fa un incontro che lo spiazza. Lo Yaman conosce Umit, bella e misteriosa. Fikret, invece, raggiunge la lapide di Adan Yaman senior, e si lascia andare ad un lungo sfogo e persino a degli atti vandalici...

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur torna alla tenuta!

Gaffur era convinto che in Germania lo attendesse un nuovo ed esaltante inizio, ma sta per scoprire che si sbagliava di grosso. Dopo essersi congedato da tutti alla tenuta, il tuttofare è giunto ad Istanbul; qui ha scoperto che è stato ingannato. Gaffur si rende conto che gli uomini che gli avrebbero dovuto trovare un impiego all'estero altro non sono che dei veri e propri truffatori! Ora il marito di Saniye non può far altro che tornare alla villa, con la scusa della nostalgia di casa. Demir accetta di ridagli il suo posto di lavoro.

Terra Amara Anticipazioni: Arriva Umit!

Dopo tre mesi, Zuleyha decide di raccogliere l'eredità di Hunkar. Ne è lusingata, e spera di potersi dimostrare all'altezza. Intanto, il coniuge sta per fare un incontro che non lo lascerà indifferente. Lo Yaman s'imbatte casualmente in una giovane donna che non aveva mai visto prima, e resta colpito dalla sua bellezza. La nuova arrivata, tanto graziosa quanto misteriosa, si chiama Umit Kahraman. Anticipazioni rivelano che ben presto la conosceremo meglio, ed anche l'imprenditore...

La verità su Fikret, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 28 settembre 2023

Fikret si dirige verso il cimitero. Il ragazzo, che appare particolarmente scosso, è alla ricerca di una lapide nello specifico, quella di Adnan Yaman senior. Una volta che è giunto davanti alla sua tomba, Fikret si lascia andare ad un lungo sfogo. Quest'ultimo ammette di essere in realtà il figlio illegittimo dell'uomo. Infatti, la madre ebbe una relazione clandestina con Adnan e, quando il fratello di Fekeli, Musa, lo scoprì, cacciò via lei e Fikret, benché fosse solo un bambino. Dunque, Fikret è il fratellastro di Demir, arrivato a Cukurova appositamente per vendicarsi di lui!

