Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 settembre 2023: Sheila droga Finn e Mike le consiglia di lasciarlo morire!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila narcotizzerà Finn e Mike penserà che il ragazzo sia morto.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 28 settembre 2023, alle ore 13.45, Finn se la vedrà davvero brutta. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Sheila, per domare il ragazzo, passerà alle maniere forti e lo narcotizzerà. La Carter vorrà tenerlo più a lungo sotto il suo controllo e le tenterà tutte. Mike, tornato da lei, le consiglierà vivamente di fuggire con lui e di lasciare Finnegan al suo destino, anche se questo lo porterà alla morte. La rossa non ne vorrà sapere e continuerà a spingere il suo amico a darle una mano, per raggiungere i suoi obiettivi.

Anticipazioni Beautiful: Sheila narcotizza Finn

Finn ha supplicato Sheila di lasciarlo andare da Steffy ma lei non ha sentito ragioni. Suo figlio deve stare con lei, almeno fino a quando non sarà guarito. La Carter ha persino tirato fuori il certificato di morte di Finnegan, per convincerlo a lasciarsi curare da lei ma il giovane non le ha voluto dare retta. Per evitare che il dottore tenti nuovamente la fuga ma soprattutto per farlo smettere di urlare e darle della pazza, Sheila lo ha narcotizzato. Il bel medico cadrà in un altro sonno profondo, tanto da sembrare morto.

Beautiful Anticipazioni: Mike spinge Sheila lasciare Finn al suo destino

Finn cadrà in un sonno profondo e Mike lo troverà così, privo di sensi. Il Guthrie si spaventerà, pensando che Sheila abbia ucciso suo figlio. La Carter si affretterà a rassicurarlo e gli dirà di averlo solo narcotizzato. Il secondino, preoccupato per come si stanno mettendo le cose ma soprattutto spaventato dall’uccisione di Li – che la rossa definirà un incidente – consiglierà all’amica di fuggire con lui, prima che sia troppo tardi. Le dirà anche di lasciare suo figlio al suo destino, anche se questo lo poterà alla morte. Sheila si rifiuterà di allontanarsi dal suo bambino e soprattutto non accetterà mai di condannarlo, di nuovo, a morire.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge ne è certo. Deacon sa dove si trova Sheila

Mentre Taylor interrogherà Deacon per sapere se è al corrente di dove si trovi Sheila, Ridge continuerà a tenere d’occhio, da lontano, lo Sharpe. Chiederà a Hope se sia riuscita a parlare con il padre e se abbia scoperto qualcosa di interessante. La ragazza non saprà purtroppo dargli le risposte che cerca. Intanto Liam, Wyatt e Bill si incontreranno a Il Giardino, per discutere degli ultimi tragici avvenimenti, che hanno portato Steffy a lasciare il paese. Liam non potrà nascondere a suo padre e a suo fratello, di essere molto preoccupato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 30 settembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.