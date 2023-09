Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 settembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 27 settembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 settembre 2023 - Deacon e Taylor continueranno a parlare di Brooke e Ridge e del loro rinnovato amore. La Hayes confesserà al suo nuovo amico di volersi concentrare solo ed esclusivamente su sua figlia e sui suoi nipoti e il discorso finirà per toccare anche l’argomento Sheila. La dottoressa vorrà sapere che tipo di rapporto lo Sharpe abbia con la Carter. Intanto quest’ultima cercherà di convincere Finn a non muoversi dal letto e ad ascoltare i suoi consigli. Il ragazzo vorrà però sempre più correre da Steffy. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 30 settembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 27 settembre 2023 - Gaffur era convinto che in Germania lo attendesse un nuovo ed esaltante inizio, ma sta per scoprire che si sbagliava di grosso. Dopo essersi congedato da tutti alla tenuta, il tuttofare è giunto ad Istanbul; qui ha scoperto che è stato ingannato. Gaffur si rende conto che gli uomini che gli avrebbero dovuto trovare un lavoro all'estero altro non sono che dei veri e propri truffatori! Che cosa farà ora? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 settembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 settembre 2023 - Jana curerà le ferite di Curro e il ragazzo ne approfitterà per confidarsi con lei. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il giovane andrà su tutte le furie quando la cameriera insinuerà in lui un grande dubbio, ovvero che Don Lorenzo non sia il suo vero padre. Jana vorrebbe rivelargli tutta la verità ma Maria le consiglierà di non rischiare. Qui la trama completa de La Promessa.