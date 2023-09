Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 settembre 2023: Deacon e Taylor sempre più vicini. Nascerà qualcosa?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon e Taylor condivideranno ancora le loro opinioni su Brooke e Ridge mentre Sheila si farà sempre più pericolosa.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 27 settembre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Deacon e Taylor continueranno a parlare di Brooke e Ridge e del loro rinnovato amore. La Hayes confesserà al suo nuovo amico di volersi concentrare solo ed esclusivamente su sua figlia e sui suoi nipoti e il discorso finirà per toccare anche l’argomento Sheila. La dottoressa vorrà sapere che tipo di rapporto lo Sharpe abbia con la Carter. Intanto quest’ultima cercherà di convincere Finn a non muoversi dal letto e ad ascoltare i suoi consigli. Il ragazzo vorrà però sempre più correre da Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Amare confidenze tra Taylor e Deacon

Taylor si è consolata con Deacon, dopo che Ridge l’ha lasciata – di nuovo – per Brooke. La Hayes ha trovato una spalla su cui piangere ma anche una persona con cui parlare dell’ormai sempiterno triangolo, che la vede guerreggiare contro la Logan. Anche Deacon è stato molto contento di aver trovato un’alleata e per questo è tornato a parlarle, raggiungendola nel suo studio. Il barista le confiderà tutti i suoi sentimenti riguardo Brooke e i due continueranno a ribadire di non sopportare più questi tira e molla, che finiscono per farli soffrire. La loro conversazione toccherà però anche altri argomenti, tra cui Sheila.

Beautiful Anticipazioni: Taylor chiede a Deacon che tipo di rapporto c’è tra lui e Sheila

Taylor confiderà a Deacon di non volersi impelagare in pensieri che riguardano lei, Ridge e Brooke. La Hayes rivelerà di volersi occupare solo di Steffy e dei suoi nipoti, ora lontani dalla città, per riprendersi dalla morte di Finn. La dottoressa farà una precisa domanda al suo nuovo amico; gli chiederà in che tipo di rapporti sia con Sheila e cosa sia successo tra loro. Taylor vorrà sapere se lo Sharpe è al corrente di dove possa essere finita la rossa ma lui non le fornirà alcuna notizia rivelante. Si limiterà a dirle che qualunque cosa ci fosse tra loro, è finita.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn dà a Sheila della pazza

Finn ha tentato di scappare ma Sheila si è accorta subito di cosa suo figlio stesse cercando di fare. Il ragazzo è sempre più in balia di sua madre e ormai sta perdendo la pazienza. Dopo averle chiesto, per l’ennesima volta, di vedere Steffy e dopo che la Carter glielo avrà nuovamente negato, il dottore comincerà a urlarle contro, dandole della pazza. La cosa farà infuriare talmente tanto Sheila, da portarla a iniettare al medico una dose di tranquillanti, tale da farlo addormentare.

