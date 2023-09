Terra Amara Anticipazioni 27 settembre 2023: Gaffur è stato truffato... di nuovo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 27 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Behice rimprovera duramente Mujgan. Gaffur, invece, scopre di essere stato ingannato...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 settembre 2023, alle 14.10, è trascorsa una settimana dalla morte di Yilmaz, e Fekeli decide di onorare la sua memoria in moschea. Infatti, l'imprenditore crede che a casa Zuleyha potrebbe sentirsi a disagio a causa di Mujgan. Quando quest'ultima lo viene a sapere s'indispettisce. Interviene prontamente Behice, la quale le chiede di mantenere i nervi saldi e comportarsi come si deve: in gioco c'è l'eredità. Intanto, Gaffur, giunto ad Istanbul, si rende conto di essere stato ingannato: gli uomini che gli avrebbero dovuto dare il lavoro in Germania non altro che dei truffatori...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha, Mujgan e Fekeli stanno soffrendo...

Zuleyha, Mujgan e Fekeli sono senza ombra di dubbio coloro i quali stanno soffrendo maggiormente per la tragica dipartita di Yilmaz. Mentre la dottoressa è una vedova inconsolabile, l'ex sarta, pur non essendolo, ha tutta l'aria di esserlo. L'imprenditore, invece, ha già conosciuto il dolore atroce che si prova quando si perde un figlio e, benché l'ex meccanico non fosse sangue del suo sangue, lo considerava in quanto tale.

Terra Amara Anticipazioni: Behice sgrida Mujgan!

Sono trascorsi già sette giorni da quando l'Akkaya è venuto a mancare, e Fekeli decide di onorare la sua memoria attraverso una cerimonia. Tuttavia, l'uomo non vuole che abbia luogo in casa, perché teme che, altrimenti, l'Altun potrebbe sentirsi a disagio a causa dell'Hekimoglu. Pertanto, Fekeli opta per la moschea. Nel momento in cui il medico lo viene a sapere s'indispettisce: non riesce ad accettare che il suocero abbia avuto questa accortezza nei confronti della giovane. Interviene subito Behice, la quale chiede a Mujgan di tenere a freno la lingua, dato che in ballo c'è l'eredità. Deve comportarsi bene, poiché non possono rischiare di perdere tutto quel denaro.

Gaffur è stato ingannato, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 27 settembre 2023

Gaffur era convinto che in Germania lo attendesse un nuovo ed esaltante inizio, ma sta per scoprire che si sbagliava di grosso. Dopo essersi congedato da tutti alla tenuta, il tuttofare è giunto ad Istanbul; qui ha scoperto che è stato ingannato. Gaffur si rende conto che gli uomini che gli avrebbero dovuto trovare un lavoro all'estero altro non sono che dei veri e propri truffatori! Che cosa farà ora?

