La Promessa Anticipazioni 27 settembre 2023: Curro furioso con Jana. Non doveva farlo!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 27 settembre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, Jana curerà le ferite di Curro e il ragazzo ne approfitterà per confidarsi con lei. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il giovane andrà su tutte le furie quando la cameriera insinuerà in lui un grande dubbio, ovvero che Don Lorenzo non sia il suo vero padre. Jana vorrebbe rivelargli tutta la verità ma Maria le consiglierà di non rischiare.

Anticipazioni La Promessa: Curro in ansia per suo padre

Curro ha affrontato Lorenzo per sapere come mai lo ha sempre trattato con disprezzo. Il De La Mata non ha però dato alcuna risposta al figlio e ha solo finito per dimostrarsi un uomo spietato e senza cuore, come sempre. Il giovane conte sarà sempre più atterrito e si lascerà andare a delle nuove confidenze con Jana. Curro si farà curare dalla domestica, con cui ha instaurato un dolce ma contradditorio rapporto e le confesserà di essere sempre più in ansia per quello che succede con suo padre. Jana si lascerà scappare una dichiarazione in più, che lo farà infuriare.

La Promessa Anticipazioni: Jana insinua in Curro il dubbio che Lorenzo non sia suo padre

Jana è sicura che Lorenzo non sia il padre di Curro e, visto che il ragazzo è vittima delle violenze del conte, deciderà di intervenire per fermare questo scempio. Mentre lo starà curando, si lascerà scappare la sua opinione e gli dirà di credere, fortemente, che Lorenzo De La Mata non sia suo padre e che lui sia un figlio illegittimo. Curro si infurierà e le dirà di tacere e di non permettersi mai più di dire una cosa del genere. Ma in lui comincerà a farsi largo il dubbio che la ragazza possa avere ragione.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana e Catalina pronte a riparare l’aereo di Manuel

Alla tenuta, Don Alonso e Cruz continueranno i loro battibecchi per la spilla mentre Romulo sarà sempre più preoccupato per la sete di vendetta di Gregorio, che dice di volergliela far pagare per qualcosa successo nel passato, che lui non ricorda nemmeno. Inanto Jana avrà sempre un piano per aiutare Manuel: riparare l’aereo e permettere al marchesino di recuperare la memoria. La ragazza sarà aiutata da Catalina.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.