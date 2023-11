Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 novembre

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 23 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 novembre 2023 - Brooke sarà più che mai furiosa contro la famiglia Forrester. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan scoprirà che anche Hope è stata invitata alla festa in onore di Finn, che si terrà a casa di Eric. La bionda avrà la certezza di essere ormai un’esclusa e che Taylor e Steffy stiano dando, secondo loro, le zampate finali del loro piano. La donna sarà pronta a metterle fuori gioco. Intanto Taylor e Ridge saranno felici di rivedere la loro famiglia di nuovo unita e la loro bambina di nuovo felice. La loro sintonia sarà evidente. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 23 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 23 novembre 2023 - Umit soccorre Zuleyha e la porta subito in ospedale, dove viene operata con urgenza. La giovane si salva, ma perde il bambino che portava in grembo. Intanto, Sermin entra in possesso di una lettera dell'ex marito, Sabahattin, indirizzata ad Umit; così, la bionda scopre che in verità il primario si chiama Ayla, nome che Sevda chiamava mentre stava delirando... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 novembre 2023 - Catalina dovrà affrontare Don Lorenzo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il De La Mata insulterà pesantemente la marchesina, dicendole di non ritenerla in grado di prendersi cura della gestione economica de La Promessa e di non poterlo fare neanche con l’aiuto di qualcuno. Il patrigno di Curro la inviterà a lasciar fare a chi di dovere. Intanto Candela farà di nuovo capolino alla tenuta. Qui la trama completa de La Promessa.

