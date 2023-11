Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 novembre 2023: Grande festa a casa Forrester ma Ridge non invita Brooke!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 23 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke scoprirà che anche Hope andrà alla festa a casa di Eric e andrà su tutte le furie...

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 23 novembre 2023, alle ore 13.45, Brooke sarà più che mai furiosa contro la famiglia Forrester. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan scoprirà che anche Hope è stata invitata alla festa in onore di Finn, che si terrà a casa di Eric. La bionda avrà la certezza di essere ormai un’esclusa e che Taylor e Steffy stiano dando, secondo loro, le zampate finali del loro piano. La donna sarà pronta a metterle fuori gioco. Intanto Taylor e Ridge saranno felici di rivedere la loro famiglia di nuovo unita e la loro bambina di nuovo felice. La loro sintonia sarà evidente.

Anticipazioni Beautiful: Brooke scopre che Hope parteciperà alla festa a casa Forrester

Brooke ha incitato Hope a combattere e a far valere le sue ragioni su Thomas e sulla sua assurda decisione di riavere la custodia di Douglas. La giovane Logan non vuole però scatenare una guerra contro il Forrester. Il suo obiettivo è quello di non turbare suo figlio. Per questo motivo ha accettato di partecipare alla festa in onore di Finn, che si terrà a casa di Eric. Party a cui Brooke e Liam sono stati volutamente esclusi, perché non parte integrante del grande e unito clan di Ridge e Taylor.

Beautiful Anticipazioni: Brooke esclusa dai Forrester. Si vendicherà

Brooke scoprirà da Hope che solo lei e Liam sono stati esclusi dalla festa a casa di Eric. La cosa non le farà piacere ma sarà per lei la conferma dei piani di Steffy e Taylor. La bionda sarà più che mai determinata a farla pagare alle due rivali e a impedire loro di averla vinta su Ridge e anche su Douglas. La Logan affilerà le armi. Intanto Hope, che non vorrà inimicarsi nessuno almeno per ora, deciderà di raggiungere suo figlio e di passare dei bei momenti con lui. Prima però cercherà il sostegno di suo padre, estraneo a queste guerre intestine, che finiranno per minare la serenità di tutti.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge e Taylor più affiatati che mai

Ridge non ha pensato minimamente che Brooke potesse essere presente alla festa in onore di Finn e ovviamente Taylor è stata d’accordo con lui. I due vogliono passare dei momenti sereni in compagnia di Finn e di Douglas, a casa dopo tanto tempo e se non fosse stato per il piccolo di casa, neanche Hope sarebbe stata ben accetta. I Forrester hanno molto da festeggiare. Non solo Finn, sano e salvo ma anche la rinnovata serenità di Thomas, in grado finalmente di occuparsi di suo figlio. Insomma le cose si stanno mettendo molto bene per tutti. Ridge e la sua ex compagna saranno molto affiatati e la sintonia si leggerà nei loro occhi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 25 novembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.