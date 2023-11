Terra Amara Anticipazioni 23 novembre 2023: Zuleyha perde il bambino che aspettava...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 23 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha si salva, ma, purtroppo, il bambino che portava in grembo no...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 23 novembre 2023, alle 14:10, Umit soccorre Zuleyha e la porta subito in ospedale, dove viene operata con urgenza. La giovane si salva, ma perde il bambino che portava in grembo. Intanto, Sermin entra in possesso di una lettera dell'ex marito, Sabahattin, indirizzata ad Umit; così, la bionda scopre che in verità il primario si chiama Ayla, nome che Sevda chiamava mentre stava delirando...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha ha un brutto incidente!

Umit sta raggiungendo Zuleyha perché determinata a rivelarle della sua tresca con Demir. Tuttavia, accade qualcosa d'inatteso. Sulla strada, il primario s'imbatte nella rivale in amore, che appare priva di sensi nella sua automobile: chiaramente ha avuto un brutto incidente automobilistico. La Kahraman, sinceramente preoccupata per le sue condizioni, le presta subito soccorso.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha abortisce...

L'Altun viene trasportata d'urgenza in ospedale, dove viene operata. Il delicato intervento a cui viene sottoposta le salva la vita, ma, purtroppo, salva soltanto la sua: a causa di questo terribile episodio, infatti, la giovane ha perduto il bambino che portava in grembo. Zuleyha è un'anima in pena. Quest'ultima non vedeva l'ora di stringere a sé il terzogenito, però questo sogno è drammaticamente svanito nel nulla...

Sermin fa una scoperta su Umit, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 23 novembre 2023

Sermin sta per fare una scoperta che la lascerà di stucco. La bionda trova una lettera scritta dall'ex marito, Sabahattin, in cui quest'ultimo si rivolgeva ad Umit, ma ;con un altro nome, ossia Ayla. Sermin pensa immediatamente al fatto di averlo già sentito e, facendo uno sforzo di memoria, arriva a ricordare che Sevda, mentre stava delirando, non faceva che chiamare questo nome...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.