La Promessa Anticipazioni 23 novembre 2023: Lorenzo insulta Catalina!

Nella puntata de La Promessa in onda il 23 novembre 2023, alle ore 16.45 su Canale5, Catalina dovrà affrontare Don Lorenzo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il De La Mata insulterà pesantemente la marchesina, dicendole di non ritenerla in grado di prendersi cura della gestione economica de La Promessa e di non poterlo fare neanche con l’aiuto di qualcuno. Il patrigno di Curro la inviterà a lasciar fare a chi di dovere. Intanto Candela farà di nuovo capolino alla tenuta.

Anticipazioni La Promessa: Lorenzo insulta Catalina

Il piano di Lope e Catalina funziona e la marchesina è felice che le sue idee portino del denaro alla tenuta. La ragazza è contenta di dare una mano e si sentirebbe pronta ad affiancare il padre nella gestione delle questioni finanziarie de La Promessa. Ma essendo donna, nessuno le sembra dare molto retta, nemmeno Don Alonso. Il marchese sa quanto sua figlia sia in gamba ma non può ancora mettersi contro le convenzioni del tempo. Chi invece non si lascerà scappare un commento, molto poco raffinato, sarà Don Lorenzo. Il patrigno di Curro insulterà Catalina.

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo invita Catalina a farsi da parte

Don Lorenzo è sempre stato piuttosto rude e stavolta lo sarà ancora di più. Il nobile, convinto che presto gestirà una parte importante dell’eredità del Barone, si scontrerà con Catalina e contro il suo desiderio di diventare la donna d’affari della tenuta. Il Conte le dirà di non pensare minimamente che lei sia in grado di gestire una simile faccenda e la inviterà, poco cordialmente, a farsi da parte. Per Catalina sarà un vero e proprio insulto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela torna a casa

Dopo due giorni di lontananza, Candela farà ritorno alla tenuta. La donna non avrà però dimenticato quanto successo con Simona e cercherà di starle lontano. Sarà addirittura lei a dire a Gregorio di essersi allontanata dal lavoro e a tirare fuori una scusa per la sua assenza, senza che i suoi amici debbano mentire per lei. Ma il suo ritorno nasconderà uno sgradevole intento.

