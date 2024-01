Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 gennaio 2024 - Ridge farà immediatamente una chiamata a Brooke per sapere se sia stata lei a chiamare i servizi sociali. La Logan si affretterà a chiarire al marito di essere innocente e di non aver mai e poi mai potuto fare una cosa simile a Thomas, nonostante non abbia poi così tanta stima in lui. Il Forrester si calmerà ma suo figlio non sarà per nulla convinto che la bionda stia dicendo la verità. Intanto Steffy capirà che Taylor non è felice e scoprirà che sua madre vuole andarsene da Los Angeles. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 22 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 22 gennaio 2024 - Betul rivela ad Abdulkadir di aver sentito Zuleyha confessare di aver ucciso Umit. L'uomo, allora, invia al procuratore un faldone anonimo contenente la pistola con cui l'ex primario è stata uccisa. E mentre Adbulkadir prova a sbarazzarsi dell'Altun, Hakan è sempre più innamorato di lei... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 gennaio 2024 - Manuel deciderà di non cedere ai ricatti di Jimena. Il ragazzo non vorrà abbassare la testa davanti ai capricci della moglie e continuerà per la sua strada. Cercherà sì dì migliorare il loro matrimonio ma non accetterà di dare retta a tutte le richieste della sua esigente e viziata consorte. Per questo non rinuncerà a recarsi a Puebla De Tera per delle commissioni per la tenuta, dicendo di no ad accompagnare Jimena a fare compere. Per la giovane sarà un affronto e presto tenterà di vendicarsi. Qui la trama completa de La Promessa.

